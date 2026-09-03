José Mourinho sobre el retiro de Messi: “Habrá que ver la MLS, que no me gusta”

El retiro de Messi de la selección de Argentina sigue dejando reacciones en el mundo del fútbol. Este miércoles tocó el turno del entrenador José Mourinho, quien analizó la decisión de ‘La Pulga’ con una mezcla de admiración, sinceridad y cierta resignación.

En la rueda de prensa previa al partido de LaLiga ante el Betis, el técnico portugués elogió la vigencia del ’10’ y reconoció que ya no quedan adjetivos para describirlo.

Aunque admitió que la MLS no le entusiasma y tendrá que verla para seguir las últimas pinceladas de Messi en un campo de fútbol.

“Hablar de Messi es complicado”, dijo entre risas. “No hay palabras que puedan describir su calidad. Llegó a este Mundial y fue lo que todos vimos”, remarcó.

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es algo que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años”, afirmó.

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Finalmente, el técnico portugués, que sufrió la mejor era de Messi cuando entrenó al Madrid en su primera etapa, subrayó la huella que deja el argentino en la historia.

“Es uno de esos futbolistas que vas a echar de menos siempre, uno de los referentes de nuestra generación”, dijo.

El pasado lunes, Messi anunció su decisión de dar un paso al costado en la selección de Argentina tras 21 años. En un comunicado manuscrito explicó que tomó la decisión dos días después de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Messi compartió su decisión firme y definitiva de retirarse de la selección argentina tras más de un mes del varapalo que supuso perder la segunda final de Copa del Mundo de su carrera y la muerte de su padre Jorge.

En su carta, Messi explicó que fueron dos los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de retirarse del combinado nacional. La primera, el varapalo que supuso perder su segunda final de una Copa del Mundo.

La segunda, el inexorable paso del tiempo. ‘La Pulga’ explicó que a sus 39 años y tras más de dos décadas representando a Argentina, se vació futbolísticamente.

La decisión de Messi se da semanas después del fallecimiento de su padre. Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario.



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