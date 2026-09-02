Mark Wahlberg y Yahya Abdul‑Mateen II opinan sobre el retiro de Messi de la selección argentina: “Demasiada presión”

Lionel Messi anunció que dejará de jugar con la selección argentina y la noticia no pasó desapercibida para dos figuras de Hollywood como Mark Wahlberg y Yahya Abdul‑Mateen II. Durante una entrevista con El Diario de Nueva York, ambos se detuvieron a hablar de fútbol.

El retiro de Messi fue uno de los temas de esta distendida conversación con el periodista Rafael Cores, ya que el anuncio del astro argentino se había dado pocas horas antes.

Ambos actores destacaron que una decisión así puede estar influenciada por la presión que genera jugar al máximo nivel y la expectativa de cargar con un país entero.

Mark Wahlberg y Yahya Abdul‑Mateen II coincidieron en que la presión acumulada durante años pudo haber sido determinante para que el capitán pusiera fin a su etapa con la albiceleste.

Wahlberg, que reconoció que su interés por el fútbol creció después del último Mundial. Y puso el foco en el desgaste emocional que implica ser Messi.

“Estoy aprendiendo a que me guste mucho más después del Mundial. Como muchos estadounidenses típicos, si Estados Unidos gana unos partidos, todos se ponen la camiseta, y en cuanto pierden, ‘No nos gusta el fútbol’, explicó.

“La cantidad de presión y estrés a la que debe estar sometido, cargando el peso del país y lo importante que es el fútbol para ellos… Solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy, muy estresante para él”, dijo.

El actor también destacó que, incluso en la recta final de su carrera internacional, Messi seguía rindiendo a un nivel extraordinario.

También destacó que Messi “jugó muy bien” el último Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá y donde terminó como cogoleador del certamen y segundo máximo histórico.

Por su parte, el ganador de Emmy, Yahya Abdul‑Mateen II, se mostró sorprendido por la noticia. Después de contextualizar que Messi ya ronda los 40 años y que la exigencia de un nuevo Mundial sería descomunal, el actor coincidió en que la decisión era comprensible.

Wahlberg incluso se permitió mirar hacia adelante y bromear sobre el futuro del fútbol en Estados Unidos, donde Messi continuará su carrera, aunque no se sabe por cuánto.

El protagonista de Ted y Transformers destacó el atractivo de la MLS para figuras como Messi e incluso se hizo eco de uno de los rumores más sonados del mercado de fichajes con la eventual llegada de Neymar Jr. al Inter Miami.

“Y ahora dicen que tal vez Neymar también venga a jugar a Miami. Así que aquí es a donde vienen para tener verdadera recreación”, esbozó.

Messi sacudió al mundo del fútbol el pasado lunes anunciando su retiro del combinado nacional argentino. El ocho veces Balón de Oro dice adiós a la selección de Argentina tras 21 años.

En total, disputó 207 partidos con la selección absoluta. Es el máximo goleador del combinado nacional con 125 goles. También repartió 68 asistencias.

Messi ganó cuatro títulos oficiales con la selección de Argentina. En los últimos cuatro años ganó dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y una Copa del Mundo en Qatar 2022.



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