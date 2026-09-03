“La Casa de los Famosos México 4”: Seis habitantes son nominados a la placa

Una nueva semana de “La Casa de los Famosos México 4” se está llevando a cabo y este miércoles se conocieron los seis nominados a la placa de eliminación, los cuales te mostraremos a continuación.

En esta que está en riesgo, ya están dos nombres asegurados desde el martes. El primero fue Ese Pérez, quien fue nominado directamente por Masad Altamimi, quien es líder de la semana por segunda ocasión consecutiva.

Por su parte, Cynthia Klitbo tuvo la oportunidad de poner en riesgo a Yahir para ver a su novio durante cinco minutos y no la desaprovechó. Cabe destacar que tanto Masad (líder) como Mariana Ochoa tienen inmunidad esta semana.

Así queda la lista completa de nominados en “La Casa de los Famosos México 4”

Ese Pérez

Yahir

Gema Garoa

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Memo Schutz.

¿Saldrá alguno de los miembros del “tridente de amor”?

En esta placa, están los tres participantes que dieron que hablar tras el cine del martes, por lo que se considera por el público como un “tridente de amor”: Ese Pérez, Flor Vigna y Gema Garoa.

Por lo tanto, todo parece indicar que uno de ellos tres podría ser el próximo en abandonar “La Casa de los Famosos México” porque aparentemente el público ya está aburrido de ese triángulo, aunque todo se irá con mayor claridad a medida que pasen los días.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud).

Cynthia Klitbo se autoposiciona como una “participante fuerte”

Luego de ser nominada, la villana de telenovelas, Cynthia Klitbo, se mostró tranquila y segura de que va a seguir en competencia con el apoyo de su público.

“No necesariamente quiere decir que me voy a ir. Es un juego que está padre y yo lo veo como tal. No me entra la pasión ni el odio por quienes me nominaron”, expresó Klitbo.

La actriz también habló sobre sus previas sospechas para ser nominada porque no fue parte de la placa en la semana anterior y, además, afirmó: “Es un juego que hay que jugar solo, es un solo premio y obviamente que hay que pegarle a la gente más fuerte“.

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