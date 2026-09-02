Aldo Rendón se despide de “La Casa de los Famosos México 4” para atender su salud

Uno de los habitantes favoritos de los seguidores de “La Casa de los Famosos México 4“, Aldo Rendón, tuvo que abandonar la competencia, tras presentar problemas de salud, dando el anuncio este martes y generando el llanto de la mayoría de sus compañeros.

“Me voy de la casa. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que comenzar el tratamiento ya y las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí”, fueron las palabras con las que Aldo sorprendió al resto de los participantes, quienes no ocultaron su asombro y profunda tristeza.

Aldo genera conmoción en “La Casa de los Famosos México 4”

Aldo se ganó el cariño no solamente del público, sino que fue por mucho tiempo la alegría de la casa con sus ocurrencias, chistes y la buena energía que siempre transmitía, aunque tuvo diferencias con otras figuras.

Aunque todos se pusieron tristes, el más afectado fue Yahir, quien le dedicó unas emotivas palabras a Aldo: “Era la alegría de la casa. Una persona con un gran corazón, generoso a más no poder y una persona muy directa. Hacía lo que fuera por hacer reír a todo el mundo y por ser libre con lo que sentía y pensaba. Una persona muy admirable para mí”.

Esta despedida probablemente sea la más emotiva, desde la salida de Fede Vigevani, quien se fue culminando la segunda semana tras estar en la casa como infiltrado y ganarse rápidamente el corazón de los demás habitantes.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud).

¿La noche de cine acaba con la “película” de Ese Pérez?

Desde hace semanas, uno de los temas de conversación dentro de la casa es el trato entre Ese Pérez y Flor Vigna, quienes tenían un vínculo especial que iba más allá de una amistad.

No obstante, durante la noche de cine reflejaron algunos momentos de Ese junto a Gema Garoa que dejaron en evidencia al creador de contenido, quien aparentemente también estaba tratando de llevar ese tipo de relación con Gema.

Esa situación lo dejó mal parado delante de las damas, quienes terminaron cerrando el vínculo y hablando mal de él (Ese), indicando incluso que tiene mal aliento.

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