Manelyk pone a “La Granja VIP 2” por encima de un reality de Telemundo

La creadora de contenido Manelyk González finalmente tomó la decisión de formar parte de la segunda temporada de “La Granja VIP”, una de las dos propuestas que tenía sobre la mesa, aparte de la de “Juego de Villanos”, de Telemundo.

Esto quiere decir que la mexicana puso por encima el proyecto de TV Azteca, por una decisión personal. Aunque tenía algunas dudas en los días previos, Mane le comentó a sus seguidores que cree que tomó la decisión correcta.

“Yo, como tomo la decisión para entrar a un reality o a un proyecto, no le pregunto a nadie. Si le pregunto a alguien, es como que se te empieza a llenar la cabeza de muchas opiniones”, aseveró.

Manelyk es presentada oficialmente en “La Granja VIP 2”

Este miércoles fue la confirmación de que la experta en realities había rechazado la oferta de “Juego de Villanos” para irse a “La Granja VIP 2” tras ser presentada de manera oficial en la plataforma de Instagram del reality.

Además de Manelyk, estarán otras figuras que han trabajado con Telemundo previamente. El elenco de participantes lo completan: Kunno, Niurka, Bebeshita, Ivonne Montero, Natalia Alcocer y Fernando Lozada.

La segunda temporada de “La Granja VIP” tiene como fecha de estreno este domingo 6 de septiembre en el horario de las 8:00 p.m. por Azteca Uno.



Hablemos de “Juego de Villanos”

De momento sabemos que “Juego de Villanos” es el nuevo reality de Telemundo; estaría por estrenarse este año y contará con la participación de famosos como: Luca Onestini, Aleska Génesis, Gina Calderón, Sergio Mayer, Julia Argüelles y Noemi Mejía.

El programa tendrá una dinámica similar a la del reality de “Los 50”, sin la intervención del León como anfitrión, pero sí con dinámicas similares a las de dicho programa, en donde los participantes serán verdaderos villanos de unos y otros hasta alcanzar la eliminación de los más débiles.

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