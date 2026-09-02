Eva Longoria y Eugenio Derbez vuelven juntos al cine con “Marcelo en el mundo real”

Eva Longoria y Eugenio Derbez vuelven a compartir créditos en el cine con Marcelo en el mundo real, una nueva película dirigida por la argentina Lucía Puenzo que ya comenzó su rodaje entre Uruguay y Boston. La producción abordará la historia de un joven con trastorno del espectro autista que enfrenta el desafío de incorporarse a una sociedad que constantemente le pide adaptarse a sus reglas.

La cinta es una producción de Zeta Studios y Elefantec Global y toma como punto de partida la novela homónima escrita por Francisco X. Stork. Además de Longoria y Derbez, el elenco está integrado por Àstrid Bergès-Frisbey, Mathew Borrero y Ema Giménez Zapiola.

La película se desarrolla alrededor de Marcelo, un joven con autismo que atraviesa un momento decisivo en su vida. Después de pasar por un sistema de educación especial, debe dar el siguiente paso hacia un entorno laboral convencional, donde tendrá que enfrentarse a dinámicas y expectativas diferentes a las que conoce.

¿De qué trata ‘Marcelo en el mundo real’?

La historia se centra en los obstáculos que Marcelo encuentra mientras intenta desenvolverse en un ambiente competitivo. Su proceso de adaptación no solo estará marcado por las exigencias externas, sino también por la necesidad de mantener su propia forma de interpretar lo que sucede a su alrededor.

De acuerdo con información de Deadline, uno de los elementos centrales del largometraje será precisamente ese tránsito entre la educación especial y el mundo profesional. La película plantea así una etapa de la vida de las personas dentro del espectro autista que, según su directora, pocas veces ha sido explorada desde esta perspectiva en el cine.

“Muy pocas películas capturan esa transición en la que los jóvenes con autismo dejan de ser niños pero aún no han alcanzado la independencia total”, dijo Puenzo. “Marcelo simplemente experimenta el mundo de manera diferente, y su perspectiva invitará al público a cuestionar lo que entendemos por ‘normal’”.

Con esta mirada, la directora pretende que la película no presente únicamente las dificultades de Marcelo, sino que permita al público acercarse a una manera diferente de percibir la realidad y cuestionar las ideas convencionales sobre lo que significa desenvolverse en sociedad.

Lucía Puenzo dirige la película

Marcelo en el mundo real representa un nuevo proyecto cinematográfico para Lucía Puenzo, directora argentina que cuenta con una reconocida trayectoria internacional. Su debut detrás de cámaras fue XXY, película que consiguió el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Para este nuevo largometraje, Puenzo apuesta por situar al espectador junto a un protagonista que se encuentra entre dos mundos: el entorno de educación especial en el que se ha formado y un mercado laboral que opera con códigos y expectativas diferentes.

El rodaje ya está en marcha y contempla locaciones en Uruguay y Boston, lugares que tendrán un papel dentro del desarrollo de la historia.

Eva Longoria y Eugenio Derbez encabezan el elenco

La participación de Eva Longoria y Eugenio Derbez supone uno de los principales atractivos de la producción. Ambos actores lideran un reparto que busca darle alcance internacional a una historia centrada en la inclusión, la independencia y las diferentes formas de comprender el mundo.

Antonio Asensio, director ejecutivo de Zeta Studios, resaltó precisamente el carácter universal de la historia y el peso de sus protagonistas.

“Marcelo trasciende fronteras gracias a la universalidad de su historia y al extraordinario talento de artistas como Eva Longoria y Eugenio Derbez”, afirmó.

Por su parte, José “Pepe” Bastón, fundador de Elefantec Global, destacó el largo proceso que atravesó el proyecto antes de convertirse finalmente en una película en producción.

“Pasamos seis años desarrollando esta historia y llevándola exactamente a donde debía estar, porque desde el principio supe que esta era la película que quería hacer. Hoy, con Lucía en la dirección, un reparto de este calibre y una producción de esta envergadura junto a nuestros coproductores de Zeta, es exactamente la película que nos propusimos realizar”.

Con el rodaje ya iniciado, Marcelo en el mundo real reúne nuevamente a Eva Longoria y Eugenio Derbez en una producción que busca llevar a la pantalla una historia sobre autismo desde una etapa poco explorada: el momento en que un joven comienza a buscar mayor independencia y debe enfrentarse a un entorno que no siempre está diseñado para comprender otras formas de experimentar y entender la realidad.

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