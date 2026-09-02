George Clooney arremete contra Trump en Venecia: “Tenemos una caquistocracia”

El actor George Clooney recibió el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia y aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje en contra de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Clooney calificó la política de su país como una “caquistocracia” y un sistema “gobernado por las personas menos cualificadas”.

“Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad?”, dijo el actor al recibir el premio.

De acuerdo con Clooney, los gobiernos autoritarios han intentado silenciar a lo largo de la historia a todo aquel que resulte incómodo al poder. “Los primeros a los que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos. Son los periodistas que hacen preguntas. Son los artistas que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Son los cineastas, escritores, actores y músicos que insisten en que alguien a quien nunca has conocido, de quien no sabes nada, merece nuestra empatía”, dijo.

Antes de la premiación, Clooney participó en una rueda de prensa y se mostró optimista ante la posibilidad de un cambio en el futuro político. “Yo suelo ser muy optimista, pero sí, creo que estamos atravesando un momento desafortunado, aunque creo que vamos a superar todo esto”.

Clooney aseguró que ha vivido otros momentos convulsos en la historia de Estados Unidos. Asimismo, consideró que su país tiene una “caquistocracia”.

“Hay una palabra muy buena, caquistocracia, que se refiere a un país gobernado por las personas menos cualificadas. Creo que quizá ahora mismo tenemos una caquistocracia, pero saldremos adelante”, dijo Clooney.

George Clooney es una de esas celebridades que tienen una opinión política sumamente clara y deja clara su posición con respecto a diferentes temas de política, sociedad y crisis climática. El actor ha tenido una exitosa carrera en Hollywood y ha sido galardonado por su trabajo en diferentes películas como “Syriana”, que le valió un Óscar en 2006 al mejor actor de reparto, y responsable de otras como “Argo”, que logró en 2013 la estatuilla a la mejor película y en la que él participó como productor.

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