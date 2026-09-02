Tony Romo admite dependencia al alcohol y acepta responsabilidad por caso de conducción bajo efectos

La leyenda de la NFL, Tony Romo, asumió públicamente el pasado martes su responsabilidad tras el caso de conducción bajo los efectos en Milwaukee, declarándose “no contest” al cargo de conducción bajo efectos y reconociendo que enfrenta una dependencia al alcohol.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el exjugador admitió que atraviesa un problema que, según contó, nació después de años de dolor crónico y cirugías de espalda.

“Esta mañana, enfrenté un fracaso personal reciente al declararme sin objeción a un delito civil por conducir bajo la influencia del alcohol en Wisconsin. Lo asumo completamente”, reconoció.

“Múltiples cirugías de espalda terminaron mi carrera antes de lo esperado y me dejaron con un dolor constante y debilitante. Ese dolor me llevó a depender de los analgésicos, y mis esfuerzos por dejar esos medicamentos me llevaron a depender demasiado del alcohol”, confesó.

La exestrella mostró su lado más vulnerable y habló de una “falla personal” al declararse “no contest” en la infracción civil por OWI.

“Como les he dicho a mis tres hijos pequeños: cuando fallas, te levantas y asumes plena responsabilidad. Ese es un primer paso importante. El paso más difícil, y más importante, es examinar el camino que te llevó hasta aquí y hacer los cambios necesarios para avanzar”, escribió.

Romo aseguró que ya está trabajando con un equipo de médicos para atender sus problemas y agradeció el apoyo de su familia, amigos y la comunidad de la NFL. En su publicación, varias figuras conocidas, incluido Tom Brady, dejaron mensajes de apoyo.

De acuerdo con los registros judiciales, las licencias de conducir de Romo fueron revocadas por seis meses.

También deberá completar un programa de evaluación de alcohol y tendrá instalado un dispositivo de encendido con bloqueo (Ignition Interlock) en su automóvil.

Romo cursó la preparatoria a unos 56 kilómetros de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin. A sus 46 años, es el principal analista de la cobertura de la NFL para CBS desde 2017, tras haber participado en cuatro Pro Bowls durante su carrera en la NFL, que se extendió de 2004 a 2016 y transcurrió íntegramente con los Dallas Cowboys.

Romo sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Tenía el récord de la franquicia en yardas por pase en su carrera (34,183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

De hecho, Prescott también le terminó quitando la titularidad en 2016. Eso, sus lesiones en la espalda y la clavícula impulsaron su retiro. Además de analista de CBS durante la temporada de NFL, Romo se dedica a jugar golf y ha participado en torneos profesionales.



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