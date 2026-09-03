Neymar se vuelve a lesionar y sale llorando en la eliminación del Santos tras goleada 3-0 ante Palmeiras

Una imagen que ya se ha visto en varias ocasiones volvió a repetirse. Neymar Jr. se lesionó otra vez y salió llorando en la eliminación del Santos, goleado 3-0 en el marcador global por Palmeiras en el “Clássico da Saudade” por los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El partido apenas había llegado al cierre del primer tiempo cuando el número 10 empezó a mostrar molestias en el isquiotibial derecho.

En una muestra de resiliencia, intentó seguir; aguantó como pudo hasta el descanso. Al retirarse al vestuario, las cámaras lo captaron aparentemente llorando.

Neymar sentiu lesão na coxa direita durante o 1º tempo e saiu já no intervalo do clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil!



O Peixe vai conseguir a virada?#FutebolNaESPN pic.twitter.com/H0jHPJMU6d — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 3, 2026

Para el segundo tiempo, el entrenador decidió reemplazarlo por Rony y entregó la cinta de capitán a Gabigol.

Santos ya venía con un 3-0 en contra del partido de ida y apenas generó peligro con un tiro libre que Carlos Miguel conectó sin éxito. Palmeiras administró la ventaja y selló su clasificación a semifinales sin sobresaltos.

En lo que a Neymar respecta, su participación e influencia quedó reducida a solo 45 minutos. Su ausencia en el duelo de ida había generado especulación.

Incluso algunos apuntaron a que se habría negado a jugar en el césped sintético del Nubank Parque. El propio jugador lo desmintió en redes, asegurando que estaba disponible e incluso que tenía botines adaptados para esa superficie.

En lo que va de 2026, Neymar suma ocho goles en 24 partidos con Santos, pero ahora deberá esperar los exámenes médicos de esta semana para conocer el alcance de su nueva lesión.

Neymar acumula al menos cuatro lesiones musculares en su segunda etapa con Santos. A esto se suma el historial que arrastraba de Arabia Saudita, donde estuvo más de un año sin jugar.

El calvario ya lo perseguía desde que se mudó a Francia para jugar en el PSG, donde sufrió lesiones en casi todas las temporadas que estuvo y varias de ellas con recaídas.



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