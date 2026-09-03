Qué hago si no puedo pagar mi tarjeta de crédito: 5 pasos que ahora debes seguir

Cualquier emergencia médica, pérdida de empleo o reducción de ingresos puede alterar el presupuesto de uno y hasta varios meses, afectando directamente el pago de la tarjeta de crédito. Pero en caso de que no puedas cubrir la deuda, lo correcto no es ignorar, sino actuar.

Cuando el banco te concede una tarjeta de crédito, luego de verificar tus requisitos y posibilidad de pago, los asesores saben perfectamente que los gastos inesperados pueden afectar tu historial crediticio. Sin embargo, ellos confían en que vas a contactarlos.

Si realmente no puedes pagar tu tarjeta de crédito, existen pasos legales y financieros que puedes seguir para afrontar la situación. La clave está en actuar cuanto antes, conocer cuánto puedes pagar y comunicarte con quienes tienen tu deuda.

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5 pasos que debes seguir cuando no puedes pagar la tarjeta de crédito

1. Haz un diagnóstico real de tus finanzas

Reúne tus estados de cuenta, facturas y cualquier otra información relacionada con tus ingresos y gastos. Anota cuánto dinero recibes cada mes y cuánto destinas a vivienda, alimentación, servicios públicos, transporte, seguros y otras necesidades básicas.

Después, incluye todas tus deudas: tarjetas de crédito, préstamos personales, automóvil, hipoteca y cualquier otra obligación pendiente.

Según destaca el portal Consolidated Credit, este ejercicio permite determinar cuánto dinero queda disponible después de cubrir las necesidades esenciales. Si el resultado es insuficiente para pagar las tarjetas, no significa que la deuda sea imposible de resolver, pero sí que necesitas modificar la estrategia.

También es importante revisar las tasas de interés, los pagos mínimos, las fechas de vencimiento y los saldos de cada tarjeta. Tener esta información reunida facilita cualquier negociación posterior.

2. Recorta los gastos que no sean indispensables

Revisa aquellos gastos que pueden suspenderse temporalmente. Suscripciones de streaming, aplicaciones que no utilizas, servicios adicionales, compras por impulso, comidas fuera de casa y otros gastos prescindibles pueden liberar parte del dinero mensual.

Esto no significa dejar de cubrir necesidades básicas para pagar una tarjeta. La vivienda, los alimentos, los servicios esenciales y otros gastos prioritarios deben formar parte del presupuesto antes de destinar dinero adicional a las deudas.

El objetivo es saber cuánto puedes aportar realmente sin crear otro problema financiero. Prometer un pago que no podrás cumplir solo puede retrasar la búsqueda de una solución.

3. Comunícate con el banco antes de dejar de pagar

Si sabes que no podrás realizar el próximo pago, comunícate con el emisor de la tarjeta lo antes posible. No necesitas esperar a que la cuenta entre en mora para explicar que estás atravesando una dificultad económica.

Pregunta qué programas de asistencia o alternativas de pago están disponibles. Dependiendo de la entidad y de las circunstancias del cliente, pueden existir opciones como modificaciones temporales de pago, acuerdos específicos u otras medidas de asistencia.

Es importante explicar con claridad qué ocurrió y cuánto puedes pagar. Si perdiste el empleo, por ejemplo, indícalo y proporciona la información que el banco solicite.

Hablar con el acreedor no garantiza que aceptará una reducción de la deuda o un nuevo plan, pero permite conocer las alternativas antes de que el problema avance.

4. Busca asesoría de crédito sin confundirla con una solución rápida

Si tienes varias tarjetas o no consigues organizar los pagos por tu cuenta, una agencia de consejería de crédito sin fines de lucro puede ayudarte a evaluar las alternativas.

Un consejero puede revisar tus ingresos, gastos y obligaciones para determinar si existe una estrategia sostenible. En algunos casos, puede recomendar un programa de manejo de deudas, mediante el cual se establece un plan para pagar las obligaciones de forma organizada.

Antes de contratar cualquier servicio, verifica qué organización lo ofrece, cuánto cobra y qué servicios proporciona. Desconfía de compañías que prometen eliminar rápidamente toda tu deuda, garantizan resultados o te aconsejan dejar de hablar con tus acreedores.

5. Mantén un plan hasta liquidar la deuda

Encontrar una solución es solo la primera parte. El siguiente paso consiste en mantener el plan hasta que las obligaciones queden pagadas.

Una vez establecido un presupuesto realista, evita volver a utilizar las tarjetas para cubrir gastos que no puedes afrontar. De lo contrario, podrías terminar pagando la deuda anterior mientras acumulas una nueva.

Si alcanzaste un acuerdo con el banco o ingresaste a un programa de manejo de deudas, cumple puntualmente con las cantidades establecidas y conserva los comprobantes de cada pago.

No poder pagar una tarjeta de crédito puede resultar angustiante, pero esconderse del problema rara vez ayuda. Lo más importante es conocer la situación financiera real, reducir los gastos que puedan recortarse, hablar con el banco y buscar asesoría confiable cuando sea necesario.

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