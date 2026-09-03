Tras su condena por conducir ebrio, Raúl Asencio queda absuelto en el caso de pornografía infantil

Tras ser condenado el pasado miércoles por conducir en estado de ebriedad, el defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue absuelto este jueves por un caso de pornografía infantil.

Asencio se libró de las consecuencias civiles y penales en el caso del vídeo sexual con menores después de que las dos jóvenes implicadas perdonaran a los cuatro futbolistas involucrados.

Ese perdón permitió a la Fiscalía retirar la acusación contra Asencio, que solo estaba imputado por el delito de revelación de secretos.

?? Raúl Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos por la difusión del vídeo de una menor



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El juicio, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, revisó los hechos ocurridos en 2023, cuando tres canteranos del Real Madrid (Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García) grabaron sin permiso un encuentro sexual con dos chicas, una de ellas de 16 años, y difundieron el vídeo por WhatsApp.

Asencio no participó en la grabación ni en el acto, pero fue señalado por mostrar el vídeo a un tercero. Al inicio del juicio, las dos jóvenes declararon ante la jueza que perdonaban a los cuatro implicados.

Ese gesto permitió desestimar el delito de revelación de secretos, lo que dejó a Asencio completamente absuelto. En su caso, el perdón sí tiene efecto legal porque ese delito depende de la voluntad de la víctima.

Para los otros tres jugadores, el panorama fue distinto. Aunque también recibieron el perdón, mantuvieron cargos por pornografía infantil, un delito que no se extingue por la voluntad de la víctima.

Admitieron haber grabado y difundido el vídeo y fueron condenados a un año de prisión, pena que no cumplirán en la cárcel gracias a un acuerdo con la Fiscalía y a la suspensión de la condena.

Además, deberán mantenerse alejados de la menor durante dos años y quedaron inhabilitados tres años para trabajos con menores.

El fallo llegó apenas un día después de que Asencio fuera condenado en otro proceso por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria, con una multa de $17,000 dólares y ocho meses sin licencia de conducir.

Las últimas 24 horas de Asencio han sido rocambolescas. Condenado en un caso el pasado miércoles, absuelto de otro en unas horas y atizado públicamente por su entrenador José Mourinho, quien habló públicamente de “errores acumulados” que no lo tienen contento con el defensor.

Asencio, de 23 años, atraviesa además un periodo de recuperación por una lesión muscular en el recto femoral derecho sufrida el 30 de julio.

El parte médico del club indicó que estaba “pendiente de evolución”, y las previsiones apuntaban a que podría reintegrarse al equipo a mediados de septiembre. Todavía no ha debutado oficialmente bajo la dirección de José Mourinho.

La temporada pasada, Asencio jugó 34 partidos en todas las competiciones. 23 encuentros fueron en LaLiga, ocho en la Champions League, uno en la Copa del Rey, dos en la Supercopa, sumando 2.514 minutos.

El central anotó dos goles en LaLiga y repartió una asistencia en la Champions League. Recibió nueve tarjetas amarillas y una roja en la Copa de Europa.



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