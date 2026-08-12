Travis Kelce se pronuncia por primera vez sobre su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

Travis Kelce finalmente se pronunció sobre su boda con la cantante Taylor Swift, la cual se celebró el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

En un encuentro con la prensa durante su entrenamiento, el jugador de los Kansas City Chiefs habló por primera vez sobre su boda con Swift y aseguró que esa fue la mejor noche de su vida.

“La boda fue la mejor noche de mi vida. Agradezco a todos los que vinieron a celebrar y a divertirse con nosotros. Eso es prácticamente todo lo que saqué de esa noche. Fue una noche increíble. Estuvo llena de mucha celebración”, dijo Kelce.

El jugador de la NFL aseguró que estar en el Madison Square Garden ha sido uno de sus sueños de la infancia.

“El Madison Square Garden, hombre, siempre me dije que iría a un partido de playoffs cuando los Knicks [de Nueva York] estuvieran en su mejor momento, y mi esposa fue cuando yo estaba en el minicampamento. No tuve la oportunidad de ir entonces, así que es genial poder cumplir mi sueño de la infancia de estar en ese estadio, la meca de todos los estadios deportivos, y poder casarme allí”, dijo Kelce.

Kelce se refirió al día en el que su ahora esposa asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden el 10 de junio.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs agradeció la oportunidad de poder celebrar su boda en ese lugar tan importante para él. “No tengo palabras para agradecer a los dueños del MSG por darnos la oportunidad de hacer esto, sabiendo que queríamos un evento privado y todo eso. El aire acondicionado estaba a tope. Esa fue la mejor parte”, bromeó.

Tras dos años de noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025. En julio de 2026 se celebró la boda en el Madison Square Garden tras una íntima ceremonia civil. La boda de la famosa pareja fue el evento más importante de Nueva York, que además se celebró antes de las celebraciones del 4 de julio.

La pareja no escatimó en detalles para la celebración de su boda y contó con aproximadamente 1,000 invitados, según reportes.

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