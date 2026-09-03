Trump sanciona al nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

La Administración de Donald Trump amplió este jueves su ofensiva contra el régimen cubano con nuevas sanciones financieras dirigidas contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente Raúl Castro, y el Banco Exterior de Cuba, una institución estatal dedicada a operaciones de comercio exterior y transacciones internacionales.

Las medidas impiden realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades incluidas en la lista de sancionados. Además, los activos que tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó las designaciones como parte de la política de Washington para impulsar cambios en la isla.

“Las élites del régimen comunista de Cuba presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros insiders se enriquecen mediante la evasión de sanciones y otros esquemas ilícitos – y buscan exportar la ideología marxista subversiva a Estados Unidos y otros estados del Hemisferio Occidental”, afirmó Rubio en un comunicado.

Y añadió: “Estas designaciones reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre”.

Cuba’s Communist regime elites preside over a failed state where ordinary Cubans go hungry while the Castro family and other insiders enrich themselves through sanctions evasion and other illicit schemes ? and seek to export subversive Marxist ideology to the United States and? — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 3, 2026

Fidel Ernesto Castro Calis es hijo de Alejandro Castro Espín, uno de los hijos de Raúl Castro y director de Inteligencia de Cuba, quien también ha sido objeto de sanciones estadounidenses.

Washington amplía las medidas

Las nuevas designaciones no se limitan al nieto de Raúl Castro y al banco estatal. Estados Unidos también sancionó a varias empresas del sector energético a las que acusa de explotar la industria en beneficio del Gobierno cubano.

Las medidas se suman a otras sanciones adoptadas durante los últimos meses contra funcionarios cubanos, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, además de integrantes de la familia Castro.

La Administración Trump utiliza estas restricciones como instrumento de presión para intentar provocar cambios tanto en la economía como en el sistema político de Cuba.

La presión sobre La Habana se intensifica

La política de Washington hacia la isla se ha endurecido después de la captura de Nicolás Maduro en enero, durante un ataque militar estadounidense en Venezuela.

Desde entonces, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba, una medida que ha agravado la situación económica de la isla. El presidente estadounidense también ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” de Cuba.

El Gobierno cubano rechaza las acciones de Washington y sostiene que corresponde exclusivamente al pueblo de la isla decidir sobre su futuro.

La Habana también acusa a Estados Unidos de preparar las condiciones para justificar una eventual intervención militar en Cuba.

Con información de EFE.

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