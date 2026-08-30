Federer se quebró emocionalmente al ser exaltado al Salón de la Fama del Tenis

El nombre de una de las mayores leyendas del tenis ya reposa donde merece. El pasado sábado, Roger Federer fue exaltado al Salón de la Fama de Tenis. Durante un emotivo acto en Newport, Rhode Island, el suizo se quebró emocionalmente y conmovido por tamaño reconocimiento, estalló en lágrimas.

Federer no pudo evitar contener el llanto al recordar sus inicios y la inspiración de su esposa, Mirka. El suizo llegó a Newport vestido con un elegante traje beige.

Quién fuese número uno por más de cuatro años, estuvo acompañado por su esposa y varios miembros de su familia y amigos, que le aplaudieron junto a cientos de aficionados en su largo y emotivo discurso.

“El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)”, dijo.

“Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el deporte mantenga un poco de ese espíritu y afición. Espero que los jugadores sigan con esa camaradería entre ellos, que sean fieles a su verdadera identidad, que no dejen de tomar riesgos, que sigan empujando este deporte y que sigan mejorando, mejorando y mejorando”, añadió.

What an incredible evening spent honouring not only a phenomenal player, but a phenomenal person, @rogerfederer, as he's inducted into the @TennisHalloFame ??#InductionCelebration #CloserToGreatness pic.twitter.com/iq6TbRiSo8 — ATP Tour (@atptour) August 30, 2026

La inclusión de Roger en lo más alto del tenis se da luego de que esta semana participara en una exhibición en el Us Open junto a Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe.

Federer ha sido una de las figuras más gloriosas de este deporte. En su carrera, conquistó 103 títulos individuales en el circuito ATP, la segunda cifra más alta de la era ‘Open‘, y acumuló 1.251 victorias.

Entre esos títulos figuran 20 Grand Slams, una marca récord cuando levantó el Abierto de Australia de 2018. Ganó seis veces en Melbourne, una en Roland Garros, ocho en Wimbledon y cinco en el Abierto de Estados Unidos.

Su palmarés también incluye 28 títulos Masters 1000 y seis finales ATP. Alcanzó el número uno del mundo en febrero de 2004 y completó el Grand Slam de carrera al imponerse en Roland Garros en 2009, después de haber triunfado ya en las otras tres grandes citas.

Wimbledon fue su territorio más emblemático, con ocho coronas, un récord en el cuadro individual masculino.

Federer anunció en septiembre de 2022 que se retiraría tras la Laver Cup, condicionado por los problemas en la rodilla que limitaron su actividad desde Wimbledon 2021.



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