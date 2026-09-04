Camilo presentó y cantó “El Árbol”, un adelanto de su nuevo álbum

En la vida existen momentos que sólo adquieren su verdadero peso cuando ya quedaron atrás. Esa idea atraviesa “El Árbol”, la nueva canción de Camilo y primer adelanto de su quinto álbum de estudio, “Para Cuando Sean Mayores”, disponible desde ahora en todas las plataformas digitales.

La pregunta que dio origen al tema es sencilla, pero incómoda: ¿Qué harías si supieras que hoy será la última vez que haces algo?

Camilo convirtió esa inquietud en una canción sobre la costumbre de vivir con prisa y dejar pasar instantes que, sin saberlo, nunca volverán. El artista, seis veces ganador del Latin GRAMMY®, lo explicó así: “Recordar la última vez que hice algo, y darme cuenta de que no me di cuenta que era la última vez. El último abrazo a esa persona que tanto quise, la última vez que vi a mis amigos del colegio, la última vez que monté la bici de mi infancia. Si hubiera sabido”.

El pop es el vehículo para una historia que habla de esos espejismos que terminan alejándonos del presente. La nostalgia aparece con mayor fuerza en el coro, donde el colombiano pone en palabras el arrepentimiento de haber vivido con el pie en el acelerador: “Si hubiera sabido, me hubiera abrazado al momento, no esperar a que se haga recuerdo, pa’ ignorarlo después. Si hubiera sabido, que correr no tiene sentido, si yo hubiera sabido, que era la última vez, tal vez no lo hubiera sido”.

De un regalo para sus hijas a un reencuentro consigo mismo

“Para Cuando Sean Mayores” nació con una intención muy familiar. Camilo pensó el álbum como una especie de manual de instrucciones para la vida adulta que algún día podría entregarles a sus hijas, Índigo y Amaranto.

Sin embargo, el proceso terminó llevándolo hacia otro lugar. La producción también se convirtió en una forma de reencontrarse con el niño de 8 años que podía olvidarse del reloj mientras jugaba y contemplaba el paso del tiempo desde su escondite favorito, un árbol de limón.

En un newsletter para La Tribu, el cantautor describió ese regreso a sí mismo: “Estoy acordándome de mí. Estoy retomándome. Es como la sensación de quien olvidó lo que iba a decir y, después de pasarse un día entero tratando de recordar lo que olvidó, por fin lo recuerda”.

“El Árbol” tuvo además su estreno televisado durante los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, gala a la que Camilo llegó con dos nominaciones por “Carteras Chinas”, junto a Elena Rose y Los Ángeles Azules, y “Si Tuviera Que Elegir”, con Ricardo Montaner y Evaluna.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Camilo?

“Para Cuando Sean Mayores” llegará el 9 de septiembre. El disco será su quinto trabajo de estudio y aparecerá poco más de dos años después de “Cuatro”, producción que exploró la salsa y le valió una triple nominación al Latin GRAMMY® 2024.

A la fecha, Camilo acumula 33 nominaciones a los Latin GRAMMYs® y ahora suma una nueva etapa discográfica con “El Árbol” como primera muestra de un proyecto construido desde la memoria, la paternidad y la necesidad de volver a mirar el presente.

Sigue leyendo:

Camilo reveló los títulos de las canciones de “Para cuando sean mayores”

Camilo anuncia nuevo álbum, tour y una esperada fecha en Nueva York

Premios Juventud 2026: estos fueron los mejores vestidos de la alfombra roja