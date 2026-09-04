Premios Juventud 2026: estos fueron los mejores vestidos de la alfombra roja

Shakira, Burna Boy, Cazzu, Carín León y Alejandro Fernández estuvieron entre los nombres que celebraron una edición especialmente significativa de los Premios Juventud, que por primera vez cruzaron el Atlántico para instalarse en Starlite Marbella.

La ceremonia terminó en España y se transmitía de manera diferida en el continente americano el jueves 3 de septiembre, mientras los primeros ganadores comenzaban a conocerse desde la mañana a través de redes sociales.

Shakira, quien no asistió a la gala, fue una de las grandes triunfadoras con tres reconocimientos, entre ellos artista Premios Juventud femenina y mejor canción pop por “Bésame”, junto a Alejandro Sanz. La colombiana y Burna Boy también conquistaron el premio colaboración OMG por “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial 2026 que ha liderado durante semanas las listas globales de Billboard.

Cazzu ganó mejor tema en cumbia por “Con otra”, mientras Carín León y Alejandro Fernández recibieron el reconocimiento mi track favorito por “Me está doliendo”. Ambos temas alcanzaron el primer lugar en distintas listas de Billboard.

Aitana también consiguió tres galardones, la misma cantidad que Alejandro Fernández y la dupla formada por Romeo Santos y Prince Royce. Estos últimos destacaron en la categoría tropical con el álbum conjunto “Better Late Than Never” y canciones como “Dardos” y “Lokita por mí”.

Entre los demás ganadores estuvieron Bad Bunny, reconocido como artista Premios Juventud masculino y por gira del año; Karol G, ganadora de álbum del año por “Tropicoqueta” y mejor canción urbano rhythmic por “Verano rosa”, junto a Feid; Santos Bravos, como grupo o dúo favorito del año y nueva generación masculina, y Bizarrap, quien obtuvo productor del año.

Alfombra con personalidad propia

Pero ya hablando de uno de los temas que siempre llama más la atención, la llegada de las estrellas puso la moda en primer plano. Entre vestidos de alto impacto, propuestas relajadas y apuestas cargadas de brillo, estos fueron algunos de los looks que más llamaron la atención.

Kenia Os apareció espectacular de rojo con una silueta sirena, profundo escote en V, cuerpo drapeado y una voluminosa falda de plumas rojas y negras con larga cola. Un collar de diamantes con piedra roja completó la propuesta.

Elena Rose prefirió la luminosidad de un vestido blanco de lentejuelas, corte columna y escote halter. El pronunciado drapeado dejó sus tatuajes a la vista y los convirtió en parte fundamental del estilismo.

A pocas semanas de convertirse nuevamente en mamá, Nadia Ferreira llegó junto a Marc Anthony. Ella lució un traje sastre blanco sobre un top transparente bordado con lentejuelas, mientras él apostó por el negro, camisa abierta, gafas oscuras y sus característicos collares.

Carolina Sandoval llevó un vestido blanco de Bryan Collection adornado con orquídeas y caminó junto a su novio Niko Topuzi.

Greeicy sorprendió con un conjunto confeccionado a partir de pañoletas de seda estampadas, acompañado por sandalias y el cabello recogido.

También destacaron Evaluna Montaner y Camilo, quienes mantuvieron su estética relajada. Ella llevó un crop top blanco con falda verde estampada y voluminosa, mientras él coordinó con prendas blancas, tonos pastel, chaqueta corta, pantalón y sus características botas.

Lena Burke apostó por un diseño de Oscar García López, con estilismo de Emilio Uribe y cabello y maquillaje de Franz Muñoz.

En clave masculina, Antonio Banderas lució traje azul marino, camisa blanca abierta, zapatos negros de charol y gafas oscuras. El actor malagueño, que recibió el reconocimiento Agente de Cambio, llevó una propuesta clásica con aire mediterráneo.

Marta Sánchez brilló con un vestido columna azul celeste cubierto de aplicaciones cristalinas, escote en V y clutch plateado. A su lado, Carlos Baute contrastó con chaqueta blanca de doble botonadura, camisa blanca y pantalón negro.

Finalmente, Silvestre Dangond apostó por un traje de lino en tono Powder Blue, diseñado y confeccionado a la medida por Hippólito, firma dominicana con más de cuatro décadas de trayectoria y dos generaciones dedicadas a la sastrería.

Sigue leyendo:

Greeicy generó críticas al tocar a sus compañeros para reconocerlos

Premios Rolling Stone en Español serán en CDMX en noviembre

Camilo reveló los títulos de las canciones de “Para cuando sean mayores”