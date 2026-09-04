Dos guardias de Alligator Alcatraz enfrentan cargos por presunta agresión a un migrante

Dos guardias de seguridad del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en el sur de Florida, fueron acusados de agredir a un inmigrante detenido en enero, meses antes del cierre de la instalación a finales de junio.

Los agentes fueron arrestados en junio, cinco meses después del presunto ataque contra Rigoberto Rodríguez, ocurrido el 25 de enero. Ambos se declararon no culpables de los cargos, informó el diario Miami Herald, que citó a fiscales del condado de Collier.

Testimonios de otros inmigrantes, recogidos por medios locales, señalan que uno de los guardias derribó a Rodríguez y lo golpeó después de que varios detenidos protestaran por la falta de agua y alimentos.

Posteriormente, cuando el migrante fue trasladado a otra zona del centro, el segundo agente presuntamente lo golpeó en el rostro.

La defensa de los acusados sostiene una versión distinta. De acuerdo con los abogados, Rodríguez comenzó a escupir a los guardias, quienes posteriormente lo redujeron.

Los dos agentes quedaron en libertad tras pagar una fianza de $1,000 dólares cada uno, de acuerdo con el Miami Herald.

El caso constituye la primera acusación penal conocida por presunto maltrato a detenidos dentro de Alligator Alcatraz, una instalación que se convirtió en uno de los símbolos de la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump desde su apertura en julio de 2025.

El centro dejó de operar a finales de junio, después de enfrentar durante meses demandas y críticas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por las condiciones de los migrantes y el impacto ambiental de la instalación. El complejo fue construido en un antiguo aeródromo cercano al ecosistema de los Everglades, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó en junio que la instalación había “cumplido su misión” al contribuir con casi 30,000 deportaciones adicionales.

En agosto, el estado de Florida devolvió al condado de Miami-Dade los terrenos utilizados para el centro. Las autoridades locales evalúan ahora vender o transferir las casi 10,000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos u otras organizaciones dedicadas a la recuperación de los humedales, con el objetivo de garantizar su protección permanente.

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