El Liverpool venció al Ipswich Town con un doblete de Alexander Isak en Premier League

El delantero sueco Alexander Isak firmó un doblete tempranero que encaminó la victoria del Liverpool ante el Ipswich Town, resultado que significó el primer triunfo oficial bajo la dirección técnica del español Andoni Iraola y puso fin a una racha de seis compromisos consecutivos sin ganar en la Premier League.

Tras iniciar el certamen inglés con dos empates ante Newcastle y Nottingham Forest, el conjunto ‘Red’ visitó el feudo de Portman Road (donde el cuadro local mantenía un invicto de 20 partidos) con la novedad en la convocatoria del atacante francés Bradley Barcola, recién contratado procedente del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, el protagonismo del choque recayó en Isak, quien en menos de diez minutos sentenció el duelo aprovechando dos desatenciones del guardameta local Kjell Scherpen.

El primer tanto llegó al minuto 7 tras un robo de balón que derivó en una asistencia de Cody Gakpo para que el atacante sueco ejecutara un remate cruzado. Dos minutos después, una nueva habilitación del neerlandés permitió a Isak definir por encima del portero rival para sellar el 0-2 definitivo en el marcador.

En la segunda mitad, Iraola dio entrada a Barcola en sustitución del español Víctor Muñoz para hacer su debut oficial, en un trámite que el cuadro visitante administró sin sobresaltos.

Con esta victoria, el Liverpool toma impulso de cara a su debut a mitad de semana en la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid.

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