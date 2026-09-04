El novio de Jennifer Aniston habló sobre la lesión en el nervio que sufrió hace años

Esta semana, el novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, presentó un libro en Nueva York y la actriz lo acompañó a su evento. El libro se llama “The Book of Possibility” y la presentación tuvo lugar en la 92nd Street.

Aniston no solo acompañó a su novio al evento, sino que también fue la presentación como entrevistadora. Durante la conversación, Curtis se abrió ante todo el público y habló sobre los problemas de salud que ha tenido que enfrentar durante años.

Contó que cuando tenía 20 años le detectaron lesiones en la médula espinal que le provocaron parálisis parcial y daño nervioso crónico. Cuando recibió el diagnóstico, entró en pánico y siguió buscando información.

El libro “The Book of Possibility” no solo cuenta la historia de su vida tras el diagnóstico, sino que también lo mezcla con su experiencia trabajando en el mundo del bienestar. Se dice que combina neurociencia, hipnoterapia y espiritualidad. Curtis, como especialista, propone un proceso de tres pasos: Liberar, alinear, convertirse.

Tanto en la presentación, como en el libro, Curtis hizo mucho énfasis en su historia personal. Contó que pasó vergüenza al ser cuestionado por su forma de caminar, admitiendo que durante mucho tiempo prefería decir que cojeaba por un accidente de motocicleta antes que reconocer su condición médica.

Hay que recordar que la relación entre Curtis y Aniston se hizo pública en noviembre del año pasado, cuando la actriz compartió una foto de ambos en redes sociales y la usó para felicitarlo por su cumpleaños. Otra característica que siempre ha llamado la atención de esta relación es la diferencia de edad, pues ella tiene 57 años y él tiene 50 años.

Sigue leyendo:

• “The Morning Show” llega a su fin: fecha, reparto y detalles

• Jennifer Aniston abandonó la producción de “I’m Glad My Mom Died”

• Jennifer Aniston y Lisa Kudrow emocionan a los fans de “Friends”