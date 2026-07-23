Jennifer Aniston abandonó la producción de “I’m Glad My Mom Died”

Aún está en producción la adaptación de la autobiografía de Jennette McCurdy, titulada “I’m Glad My Mom Died” y publicada en el 2022. Este proyecto ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, y recientemente se informó que Jennifer Aniston decidió no seguir en él.

La serie basada en la autobiografía de la actriz, conocida por haber sido parte del elenco de la famosa serie juvenil “iCarly”, se anunció en el 2025, pero su desarrollo se ha tenido que enfrentar a varios obstáculos.

Según información compartida por “TMZ”, actualmente se están escribiendo los guiones de los diferentes episodios de la serie. Inicialmente, Aniston había aceptado ser parte de la adaptación como productora ejecutiva y como protagonista, interpretando a la madre de McCurdy.

La decisión de dejar el proyecto está relacionada con conflictos de agenda y por ahora no se ha dicho quién la sustituirá en el papel de la madre. Hay que recordar que en esta autobiografía se resalta la relación que tuvo McCurdy con su madre, quien era abusiva. También habla sobre su experiencia siendo una niña en la industria.

Aniston no es la primera persona que abandona el proyecto, poco después de que se anunciara el proyecto, se dijo que el director Jason Reitman no seguiría en la serie porque tenía diferencias creativas con McCurdy. En su momento se explicó que la intención de Reitman era hacer la serie mucho más cómica.

Al parecer, aún no se ha seleccionado un nuevo director para la serie y justamente eso hizo que Aniston saliera del proyecto por no tener claridad de en qué momento comenzarán las grabaciones. Apple TV sería la plataforma a través de la cual se transmita la serie.

Hay que recordar que McCurdy ha dejado a un lado su carrera como actriz y la publicación de su autobiografía solo significó el inicio de su carrera como escritora. Incluso, este año publicó su primera novela, la cual tituló “Half His Age”.

“Half His Age” cuenta la historia de Waldo, una joven adolescente de 17 años que comienza un romance secreto con uno de sus maestros de preparatoria, a pesar de su gran diferencia de edad y de que él es un hombre casado.

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