El primer iPhone plegable de Apple podría costar hasta $2,900

Apple podría presentar este 9 de septiembre de 2026 su primer iPhone plegable, un dispositivo que podría convertirse en el más caro de la historia de la marca, con un precio cercano a $1,999 en su versión básica y de hasta $2,900 con mayor capacidad de almacenamiento.

Para las familias que planean renovar su celular este año, el precio del nuevo dispositivo representaría un importante salto frente a los actuales modelos de gama alta. El teléfono será presentado junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en Apple Park, en Cupertino, California, y las preventas podrían comenzar el 12 de septiembre.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

¿Por qué este lanzamiento eleva el precio de todos los plegables?

El ingreso de Apple al segmento plegable provocaría un impacto inmediato en el segmento. Según Counterpoint Research, el precio promedio de venta de los plegables aumentará 18% interanual en 2026.

Esto significa que incluso quienes prefieran marcas como Samsung podrían afrontar un encarecimiento generalizado, porque Counterpoint prevé que el precio promedio de venta de los plegables suba 18% en 2026, impulsado por una mayor mezcla de modelos de gama superpremium, incluida la eventual entrada de Apple.

Lo que cambia para quien quiera comprar la primera versión del plegable de Apple

El precio dependerá de la capacidad de almacenamiento del dispositivo. De acuerdo con el filtrador Instant Digital, citado por Macworld, las versiones tendrían estos precios estimados en EE.UU.:

256 GB: aproximadamente $1,999 a $2,320

aproximadamente $1,999 a $2,320 512 GB: aproximadamente $2,199 a $2,610

aproximadamente $2,199 a $2,610 1 TB: aproximadamente $2,399 a $2,900

El analista Ming-Chi Kuo, una de las fuentes más consultadas sobre la cadena de suministro de Apple, sostuvo que el precio “podría situarse entre $2,000 y $2,500”, lo que de cualquier forma lo convertiría en el iPhone más costoso jamás fabricado.

Por su parte, el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, señaló que el precio “cruzará el umbral de los $2,000”, aunque no está claro si aplicará solo a configuraciones superiores.

¿Cuáles serían las características del nuevo Apple plegable?

De acuerdo con varios reportes, el teléfono tendría una pantalla interna de aproximadamente 7.8 pulgadas al desplegarse, similar a una minitablet, y una externa de 5.5 pulgadas para uso diario. Contará con el chip A20 Pro, de 2 nanómetros, y 12 GB de RAM.

Además, usará Touch ID integrado en el botón lateral, en lugar de Face ID, por las limitaciones de espacio del diseño plegable.

¿Qué puede hacer el consumidor antes de decidir su compra?

Antes de hacer un gasto de esta magnitud, especialistas recomiendan:

Comparar el precio con planes de financiamiento que diluyen el costo en 24 o 36 meses

Considerar un iPhone 18 Pro estándar, con especificaciones similares a una fracción del precio

Esperar la disponibilidad real en tiendas, pues algunos reportes advierten retrasos hasta octubre o diciembre

Samsung ya tiene ventaja en el mercado de los plegables

El nuevo iPhone no llega a un mercado vacío. Samsung ya vende su Galaxy Z Fold8 desde $1,899 para una versión de 256 GB, un precio menor al que se espera para el próximo dispositivo de Apple. Aun así, IDC proyecta que Apple enviará más de 10 millones de unidades en su primer año de disponibilidad, buscando capturar hasta el 25% del mercado global de plegables en 2026, según proyecciones de Counterpoint.

Nabila Popal, directora sénior de investigación en IDC, indicó que la entrada de Apple “ayudará a evitar una caída de doble dígito en el mercado de plegables este año”. Para consumidores hispanos que prefieren el ecosistema de Apple, esta llegada tardía podría justificar el salto hacia un dispositivo plegable.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el lanzamiento de un iPhone plegable

¿Cuánto costará el primer iPhone plegable de Apple?

El precio de entrada rondaría los $1,999, y las versiones con mayor almacenamiento podrían llegar hasta $2,900.

¿Cuándo se presentará el iPhone plegable?

Apple lo presentará el miércoles 9 de septiembre de 2026, junto al iPhone 18 Pro y Pro Max.

¿Cuándo estará disponible para comprar?

Las preventas podrían abrir el 12 de septiembre, aunque la disponibilidad real podría retrasarse hasta octubre o diciembre.

¿Por qué es tan caro comparado con otros iPhone?

Incorpora una pantalla plegable de 7.8 pulgadas, un chip más avanzado y componentes especializados en la bisagra, lo que eleva el costo de fabricación.

¿Tendrá Face ID como los demás modelos?

No. Usará Touch ID integrado en el botón de encendido lateral.

¿Afectará el precio de otros celulares plegables?

Sí. Counterpoint Research proyecta que la llegada de Apple subirá el precio promedio de los plegables en un 18% en todo el mercado.

Conclusión

El primer iPhone plegable de Apple marcará un hito en el precio de los celulares de alta gama, y repercutirá incluso en quienes prefieren dispositivos de otras marcas. Si la tendencia se confirma, comprar un teléfono de última generación, plegable o no, será cada vez menos accesible para el bolsillo de la clase trabajadora en los próximos años.

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