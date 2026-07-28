Apple lanza un plan para rentar iPhone desde $17.99 al mes: así evitarás pagar hasta $1,099 de golpe

Comprar un iPhone de contado puede costar desde $1,099 dólares, pero Apple presentó una alternativa para acceder a estos dispositivos sin tener que realizar un fuerte desembolso inicial. A partir de este martes 28 de julio de 2026, los clientes en Estados Unidos pueden rentar un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch mediante el nuevo programa Apple Upgrade, con pagos desde $17.99 al mes a través de Klarna.

A diferencia de un financiamiento tradicional, este esquema funciona como un arrendamiento: el dispositivo no pasa automáticamente a ser propiedad del usuario al finalizar el contrato, por lo que es importante conocer sus condiciones antes de decidir si realmente conviene para tus finanzas, ya que solo podrías conservar el aparato si pagas una cuota adicional.

¿Cuánto cuesta rentar un dispositivo Apple?

Los precios varían según el producto y el plazo elegido. Apple ofrece contratos de 12 o 24 meses para iPhone y Apple Watch, y de 24 o 36 meses para Mac y iPad.

Las rentas parten desde $17.99 al mes para iPhone, $11.99 para Apple Watch y iPad, y $24.99 para Mac. “En Apple, ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos”, sostuvo Karen Rasmussen, vicepresidenta de Apple Store en línea, al presentar el programa.

En números concretos: un MacBook Pro de 14 pulgadas con precio de venta de $1,999 se puede rentar en $38.99 mensuales durante 36 meses, o en $53.99 si prefieres un plazo de 24 meses.

¿Por qué este programa puede ser una alternativa para tu bolsillo?

El momento no es casual. Apple lanza este programa justo cuando la escasez de chips de memoria, impulsada por la demanda de inteligencia artificial, está empujando al alza los precios de los componentes electrónicos en toda la industria, según reportó The New York Times.

Traducido a la vida diaria: comprar de contado un iPhone nuevo puede afectar el pago de la renta, los víveres de ese mes o bien simplemente se descarta como posibilidad. La renta mensual, en cambio, reparte ese gasto en cuotas mensuales que permiten a una familia de presupuesto limitado acceder a estos dispositivos, aunque a un costo total mayor si se decide quedarse con el equipo al final.

“A partir del 28 de julio, Apple ya no quiere venderte un iPhone. Quieren alquilarte uno”, señaló el canal especializado Techonomics al analizar el lanzamiento.

El detalle que puede afectar tu decisión de compra

No todos los modelos están disponibles. El iPhone 16, el iPad de entrada (A16), el Apple Watch SE y el MacBook Neo están fuera del programa, según confirmó Apple en su comunicado oficial.

Esta estrategia no es casualidad: el esquema de renta funciona mejor para acceder a equipos caros que conservan buen valor de reventa. En otras palabras, Apple no está ayudando a gastar menos, sino a hacer pagos más pequeños, menos dolorosos, pero con un costo final más alto.

Además, con el lanzamiento de Apple Upgrade, la compañía eliminó el antiguo iPhone Upgrade Program y los iPhone Payments en Estados Unidos. Como consecuencia, quienes ya estaban inscritos en el programa anterior podrán pasar a un plan de renta con Apple Upgrade, financiar con Apple Card, comprar de contado o buscar financiamiento con su operador telefónico.

¿Qué puedes hacer antes de firmar un contrato de renta?

Antes de inscribirte, conviene entender exactamente qué implica no ser propietario del dispositivo:

Verifica el costo total : sumar todos los pagos mensuales más la cuota de compra final puede resultar más caro que comprar el equipo de una sola vez.

: sumar todos los pagos mensuales más la cuota de compra final puede resultar más caro que comprar el equipo de una sola vez. Revisa si necesitas AppleCare por separado : a diferencia del programa anterior, Apple Upgrade no incluye cobertura de garantía extendida en el pago mensual.

: a diferencia del programa anterior, Apple Upgrade no incluye cobertura de garantía extendida en el pago mensual. Considera cuánto tiempo planeas usar el dispositivo : si sueles conservar tu teléfono por 4 o 5 años, comprarlo de contado puede seguir siendo más económico

: si sueles conservar tu teléfono por 4 o 5 años, comprarlo de contado puede seguir siendo más económico Confirma tu operador telefónico: para rentar un iPhone es obligatorio elegir un plan con AT&T, T-Mobile o Verizon; los planes de prepago quedan excluidos

Para muchas familias que tienen presupuestos ajustados, esta renta puede sentirse como alivio inmediato, pero conviene hacer cuentas para saber cuánto pagarán antes de comprometerse a dos o tres años de pagos mensuales.

¿Cómo funciona el proceso de aprobación?

A diferencia de un financiamiento tradicional, la aprobación de Klarna se basa en una revisión de crédito “suave” que no afecta el puntaje crediticio del solicitante, de acuerdo con el comunicado de Apple. El proceso puede tomar solo unos minutos, sin importar si la solicitud se hace en línea como en tienda física.

Al finalizar el plazo de renta, el cliente tiene tres opciones: actualizar a un modelo más reciente, pagar el valor residual para quedarse con el equipo o simplemente devolverlo y salir del programa sin adquirir nada nuevo.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el plan de renta Apple Upgrade

¿Cuánto cuesta rentar un iPhone con Apple Upgrade?

Los precios inician en $17.99 al mes, aunque el costo final depende del modelo y del plazo elegido, de 12 o 24 meses.

¿Me quedo con el iPhone al final del contrato de renta?

No automáticamente. Debes pagar una cuota adicional de compra si quieres conservarlo; de lo contrario, se devuelve a Apple.

¿Apple Upgrade afecta mi historial de crédito?

La aprobación se basa en una revisión de crédito suave que no impacta tu puntaje, según Apple.

¿Qué pasa si ya estoy en el iPhone Upgrade Program anterior?

Puedes migrar a Apple Upgrade, financiar con Apple Card, comprar de contado o usar financiamiento de tu operador.

¿Todos los modelos de iPhone y Mac están disponibles para renta?

No. El iPhone 16, el Apple Watch SE, el MacBook Neo y el iPad de entrada quedan excluidos del programa.

¿Necesito plan pospago para rentar un iPhone?

Sí, es obligatorio elegir AT&T, T-Mobile o Verizon; los planes de prepago no son elegibles.

Conclusión

Si la escasez de chips de memoria sigue elevando los precios de la electrónica, es probable que más fabricantes adopten este modelo de renta en los próximos meses, lo que podría normalizar el “no tener nada propio” en la tecnología de consumo.

Para el consumidor, la recomendación práctica para adoptar este modelo es simple: antes de firmar, compara el costo total de rentar contra el precio de compra directa, porque la cuota mensual atractiva puede esconder un gasto mayor a largo plazo.

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