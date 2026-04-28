Todo lo que se sabe sobre el iPhone 18: colores filtrados, mejoras en cámara y precios

Aunque aún faltan meses para su presentación oficial, el iPhone 18 ya genera expectativas con cada nueva filtración.

El reconocido periodista de tecnología Mark Gurman ha revelado detalles clave que apuntan a cambios importantes en diseño, rendimiento y fotografía, además de una estrategia renovada en colores que busca repetir el éxito de generaciones anteriores.

Un giro en los colores: lo llamativo vuelve a dominar

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en las filtraciones es la apuesta de Apple por colores más audaces. Según los reportes, la compañía habría identificado que el éxito del iPhone 17 estuvo impulsado, en gran parte, por su llamativo color naranja, uno de los más vendidos.

Con esa lección en mente, Apple planea mantener una paleta vibrante en el iPhone 18 Pro y Pro Max. Aunque durante meses se habló de un rojo intenso como protagonista, las filtraciones más recientes lo descartan. En su lugar, aparece un tono cereza con matices violáceos como el nuevo favorito.

Además, regresaría el clásico negro, que inicialmente se creía fuera de la alineación, acompañado de azul claro y plata. Esta combinación busca equilibrar lo tradicional con lo moderno, atrayendo tanto a usuarios conservadores como a quienes prefieren dispositivos más llamativos.

iPhone 18 Pro Max

Aluminum Unibody. A New Direction https://t.co/cGQ4L9ve9E pic.twitter.com/6vKx31etK4 — AhMad 𝕏 Ansari (@Ahmadansari2233) April 25, 2026

Cámara más versátil y selfies de mayor calidad

Las mejoras en fotografía son otro de los pilares del iPhone 18. Apple mantendría el sensor principal de 48 megapíxeles, pero incorporaría una apertura variable, una función que permitiría controlar manualmente la cantidad de luz que entra en la lente.

Esto representa un salto importante en versatilidad, ya que facilitará ajustar el desenfoque y la profundidad de campo en tiempo real, algo especialmente útil tanto para fotografía profesional como para contenido en redes sociales.

En la cámara frontal también habría avances notables. Los modelos Pro y Pro Max pasarían de 18 a 24 megapíxeles, mejorando significativamente la calidad de las selfies y videollamadas, un aspecto clave para la creación de contenido digital es parte del día a día.

Pantallas más grandes y cambios en el diseño frontal

En cuanto a la pantalla, el iPhone 18 estándar y el Pro contarían con paneles de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. El Pro Max, por su parte, alcanzaría las 6,9 pulgadas, consolidándose como el modelo más grande de la gama.

Uno de los cambios más interesantes estaría en la “Dynamic Island”. Apple reduciría su tamaño al ocultar mejor los sensores de reconocimiento facial, optimizando el espacio en pantalla y ofreciendo una experiencia más inmersiva.

Este ajuste responde a una tendencia creciente en el mercado: maximizar el área útil del display sin sacrificar funcionalidades clave como el Face ID.

Rendimiento: chips más potentes y mayor eficiencia

El salto tecnológico también se reflejará en el procesador. Si el iPhone 17 introdujo los chips A19, todo indica que el iPhone 18 llegará con los A20 y A20 Pro, desarrollados bajo un proceso de fabricación de 2 nanómetros.

Este avance implica una mayor densidad de transistores, lo que se traduce en mejor rendimiento y menor consumo energético. En la práctica, los usuarios podrían notar una mayor fluidez en aplicaciones exigentes, juegos y tareas multitarea, además de una batería más duradera.

De hecho, se espera que la capacidad supere los 5,000 mAh, un dato que podría marcar un nuevo estándar en autonomía para la marca.

¿Cuánto costará el iPhone 18?

Las mejoras tecnológicas también impactarán en el precio. Según estimaciones, el iPhone 18 tendría un costo aproximado entre $1,050 y $1,100 dólares en su versión base.

El iPhone 18 Pro podría alcanzar los $1,500, mientras que el Pro Max rondaría los $1,600. Estos valores lo posicionan en el segmento premium, siguiendo la estrategia habitual de Apple.

Por otro lado, el esperado iPhone plegable, conocido provisionalmente como “iPhone Fold”, podría superar los $2,100. Este modelo incluiría una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una interna de 7,8 pulgadas, con un diseño tipo libro y un grosor reducido.

Conectividad y lanzamiento escalonado

En términos de conectividad, Apple introduciría el módem C2, una evolución del actual C1, con mejoras en redes 5G y conectividad satelital. Esto permitiría enviar mensajes o realizar comunicaciones incluso en zonas sin cobertura tradicional, una función clave para emergencias.

En cuanto al sistema operativo, aunque no está confirmado, se espera que llegue con iOS 27 preinstalado, alineado con el calendario de actualizaciones de la compañía.

El lanzamiento también rompería con la tradición. Los modelos Pro, Pro Max y el plegable llegarían en septiembre de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar se retrasaría hasta la primavera de 2027.

Con estos cambios, Apple parece apostar por una combinación de innovación tecnológica y decisiones estratégicas en diseño para mantener su liderazgo en el mercado. Desde colores más atrevidos hasta avances en cámara, rendimiento y conectividad, el iPhone 18 apunta a ser uno de los lanzamientos más relevantes de los próximos años.

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