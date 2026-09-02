El iPhone más esperado de Apple está a días de llegar: iPhone 18 Pro, plegable y un precio que sorprende

Apple ya puso fecha a uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. La compañía presentará el próximo 9 de septiembre su nueva generación de iPhone, en una jornada que podría marcar un antes y un después para la línea de teléfonos de la empresa.

La gran novedad no estaría solamente en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Todo apunta a que Apple aprovechará el escenario para revelar también su primer iPhone plegable, un dispositivo que por ahora es conocido informalmente como iPhone Ultra y que competiría directamente con los modelos premium de Samsung, Google y otros fabricantes.

El anuncio fue confirmado por Tim Cook en redes sociales, aunque la compañía todavía mantiene bajo absoluto secreto las características definitivas de los equipos.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

Un iPhone 18 Pro con cambios por dentro

A simple vista, la generación iPhone 18 no supondría una revolución estética. Apple mantendría buena parte del diseño presentado en la generación anterior, pero concentraría las principales novedades en el hardware.

Entre las características más comentadas aparece el chip A20, que, de acuerdo con las filtraciones, sería hasta un 18% más rápido y un 30% más eficiente que su antecesor. También se espera que los modelos incorporen 12 GB de RAM, una capacidad que estaría especialmente vinculada con las nuevas funciones de inteligencia artificial de la compañía.

La cámara podría ser otro de los grandes argumentos de venta. Los iPhone 18 Pro y Pro Max incorporarían una cámara principal con apertura variable, una tecnología que permite controlar mejor la cantidad de luz que entra al sensor y modificar la profundidad de campo. Apple se sumaría así a una función que ya está presente en teléfonos de fabricantes asiáticos.

También se espera una Dynamic Island más pequeña, mientras que las pantallas OLED conservarían los tamaños de 6,3 pulgadas para el Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max, ambas con una tasa de refresco de 120 Hz.

El precio podría dar otro salto

Hay un detalle que podría generar más conversación que cualquier especificación técnica: el precio.

Apple todavía no ha revelado cuánto costarán los nuevos teléfonos, pero las previsiones apuntan a un incremento considerable. El encarecimiento de componentes asociados al auge de la inteligencia artificial podría obligar a trasladar parte de esos costos al consumidor.

Las estimaciones más repetidas hablan de entre $100 y $150 dólares adicionales frente a los precios de la generación anterior. Si se confirma, Apple volvería a tensionar el segmento premium en un momento en que los teléfonos de gama alta ya superan con facilidad los $1,000.

Y esta vez habría un producto todavía más ambicioso.

Apple entraría finalmente al mercado plegable

El esperado iPhone plegable podría ser la verdadera estrella del evento. Después de años de rumores, Apple estaría finalmente lista para entrar en un mercado que Samsung y otros fabricantes llevan varios años desarrollando.

Las filtraciones describen un teléfono con una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas y otra interior de entre 7,7 y 7,8 pulgadas. Cerrado, tendría unas dimensiones similares a las de un pasaporte; abierto, ofrecería una superficie cercana a la de una pequeña tableta.

El dispositivo utilizaría presumiblemente el chip A20 Pro, tendría una batería cercana a los 5,000 mAh y apostaría por un sistema de dos cámaras traseras: una principal y otra ultra gran angular.

Pero hay una particularidad que llamaría especialmente la atención: Touch ID regresaría al iPhone, integrado en uno de los laterales. De esa manera, el usuario podría desbloquear el teléfono independientemente de la pantalla que estuviera utilizando.

El plegable de Apple tampoco sería precisamente económico. Los modelos equivalentes de otras marcas rondan los $2,000, por lo que sería sorprendente que Apple decidiera competir agresivamente en precio.

Además, la compañía estaría preparando una experiencia de software específica para aprovechar la enorme pantalla interna. Según las filtraciones, algunas funciones de organización y uso de aplicaciones tomarían elementos que actualmente asociamos con iPadOS.

El movimiento tendría lógica: Apple no querría limitarse a fabricar un iPhone que se dobla, sino convertirlo en una categoría propia.

El iPhone 18 podría llegar después

La estrategia de lanzamiento también cambiaría este año. Los rumores indican que el iPhone 18 estándar no acompañaría a los modelos Pro en septiembre y podría ser presentado varios meses después, incluso entre febrero y marzo de 2027.

Las reservas de los nuevos equipos podrían comenzar el sábado 12 de septiembre, en lugar del viernes habitual. El cambio estaría relacionado con que el 11 de septiembre coincidirá con el 25 aniversario de los atentados terroristas de 2001.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente todos estos detalles. Pero si las filtraciones terminan acertando, el evento del 9 de septiembre no será simplemente otra presentación anual, será el momento en que la compañía podría inaugurar una nueva etapa del iPhone.

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