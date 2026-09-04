La casa en Los Ángeles que Tim Curry reformó fue vendida poco después de su muerte

El pasado 25 de agosto se confirmó la muerte del actor Tim Curry y poco tiempo después de su muerte se logró vender la mansión en Los Feliz, California, que él se dedicó a reformar.

Esta propiedad se estuvo intentando vender desde el año pasado, pero parece ser que la noticia de su muerte impulsó el interés por el sitio y atrajo a un comprador. Por ahora, se desconoce el monto exacto que accedió a pagar, pero en los registros se muestra que la casa estuvo disponible a inicios de agosto de este año por $7.5 millones de dólares.

Además de su importante carrera como actor de teatro y cine, Curry también dedicó tiempo y dinero a reformar la propiedad a su gusto. El actor compró el lugar en 1993 y lo vendió en 2001 por $2.6 millones de dólares. Hay que recordar que Curry sufrió en el 2012 un derrame cerebral.

Entre el 2001 hasta la actualidad, esta propiedad perteneció a otras personalidades: Kareem Abdul-Jabbar, Noah Wyle, Robert Pattinson, Jim Parsons y Aaron Paul. Su último dueño empezó a intentar venderla en el 2025, año en que entró por primera vez al mercado en $10 millones de dólares.

La falta de interesados hizo que decidieran ir rebajando el precio del lugar. Actualmente, en el listado, disponible en la página web de Serhant, se marca como “en contrato”, lo que quiere decir que la negociación podría echarse para atrás.

En este listado, se destaca que esta propiedad fue reseñada por la revista especializada “Architectural Digest” en 1998, cuando Curry terminó de hacer la reconstrucción. Se tiene que destacar que el precio de la propiedad data de 1922 y resalta por su fachada de estilo español.

En la descripción se apunta “la meticulosa restauración que Tim Curry realizó de los detalles originales de la propiedad: techos con vigas de madera a la vista, superficies pintadas a mano, vidrieras, cobre iridiscente y azulejos antiguos”.

Actualmente, a la reconstrucción hecha por Curry se le han sumado muchas otras lideradas por los otros propietarios que han pasado por el lugar.

La casa principal tiene una extensión de 4,026 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otra comodidades.

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