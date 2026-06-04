Byron Allen gastó millones de dólares por una mansión en Aspen

Nuevamente, Byron Allen ha sido noticia en el sector de bienes raíces por ser parte de una de las transacciones más caras hechas en Red Mountain, una zona residencial de multimillonarios ubicada en Aspen, Colorado. Se ha informado que el empresario y excomediante pagó $91.3 millones de dólares por la propiedad.

La casa principal dentro de esta propiedad se construyó en 2012 y el proyecto se desarrolló por orden de Andrew Lessman, quien fue dueño de este lugar desde el 2007 y durante estos años se encargó de convertirla en una gran mansión con todas las comodidades y espacios ideales para disfrutar en Aspen. Lessman es conocido por haber fundado una empresa de vitaminas que ahora es conocida como ProCaps Laboratories.

Esta compra la hace tres años después de que el gigante de los medios pagara $100 millones de dólares por una mansión en Malibú, California, que en su momento también llamó la atención en el mercado. Durante los últimos años, Allen ha sido dueño de muchas propiedades en Estados Unidos.

Por ahora se desconoce cuál es la intención que tiene Allen con esta nueva residencia en Aspes, pues podría ser una simple inversión o también podría querer convertirla en un refugio vacacional o de retiro para él y su familia.

La propiedad ocupa un lote de casi dos acres y la casa principal tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de las comodidades del interior, este lugar tiene las características comunes de un refugio para millonarios. Está rodeada de grandes árboles, lo que además de privacidad también ofrece paz para los que la habiten. Hay áreas verdes con caminerías, terrazas y muchos otros espacios al aire libre.

Allen no logró marcar el récord en la ciudad porque ese puesto lo tiene una transacción que se cerró en 2024 por $108 millones de dólares. Esa compra tuvo involucrado al magnate de los casinos de Las Vegas, Nevada, Steve Wynn.

Sigue leyendo:

• Nicholas Hoult vendió su casa en Los Ángeles

• El diseñador Tan France quiere vender su hogar en Salt Lake City

• Charlie Puth recibió $2.1 millones de dólares por su mansión en Studio City