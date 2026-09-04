Lindsay Clancy: juez declara juicio nulo tras tercer bloqueo del jurado

El juicio contra Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de matar a sus 3 hijos en 2023, quedó nuevamente sumido en la incertidumbre después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto por tercera ocasión. Ante el bloqueo, el juez William Sullivan anunció este viernes que declararía el juicio nulo.

La decisión llegó después de casi 6 semanas de testimonios, argumentos y una intensa batalla entre la fiscalía y la defensa para determinar una cuestión tan compleja como dolorosa: si Clancy era legalmente responsable de la muerte de sus hijos o si su estado de salud mental le impedía comprender sus actos.

El jurado había comenzado sus deliberaciones después de un proceso que captó la atención nacional. Durante 7 días, los miembros del panel analizaron las pruebas relacionadas con la muerte de Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses, ocurrida el 24 de enero de 2023.

El tercer bloqueo abrió una nueva batalla legal

Este viernes por la mañana, el juez Sullivan recibió una nueva nota del jurado en la que los integrantes informaban que continuaban sin poder alcanzar una decisión unánime.

“Voy a declarar un juicio nulo en este momento”, dijo el magistrado ante el tribunal.

Sin embargo, el abogado defensor Kevin Reddington se resistió a que los miembros del jurado fueran despedidos, solicitando una última oportunidad para acudir a la Corte Suprema Judicial de Massachusetts e intentar mantener al panel deliberando.

Sullivan le concedió una hora para presentar una solicitud de emergencia antes de proceder con la disolución del jurado.

Esta situación añadió otro giro inesperado a un proceso que ya había estado marcado por fuertes contrastes entre la evidencia médica y la interpretación de las acciones de Clancy.

La salud mental de Clancy, en el centro del caso

Clancy se declaró inocente de 3 cargos de asesinato en primer grado. Su defensa sostuvo que no debía ser considerada penalmente responsable porque padecía psicosis posparto, una condición psiquiátrica poco frecuente y mucho más grave que la depresión posparto.

Según sus abogados, su deterioro mental se había producido durante los meses anteriores a las muertes. También señalaron que buscó ayuda en repetidas ocasiones, incluso a través de una línea de prevención del suicidio, pero que nunca recibió un diagnóstico adecuado.

Reddington atribuyó buena parte de la tragedia a los medicamentos que recibió y a la atención médica que se le proporcionó. Durante sus argumentos finales, afirmó que Clancy había pasado de ser una madre feliz a protagonizar una tragedia bajo el efecto de una enfermedad mental y un tratamiento médico deficiente.

La defensa también puso énfasis en el testimonio del psiquiatra forense Phillip Resnick, quien concluyó que Clancy se encontraba en estado psicótico cuando mató a sus hijos.

Uno de los elementos más perturbadores del caso fue su afirmación de que escuchó una voz masculina que la instaba a matar a los niños. La mujer habló de esa voz con un capellán del hospital y posteriormente con su entonces esposo, Patrick Clancy.

La fiscalía sostuvo que fue una decisión deliberada

Los fiscales ofrecieron una interpretación completamente distinta. Reconocieron que Clancy atravesaba problemas de salud mental, pero sostuvieron que conservaba el control de sus facultades y que había planeado los asesinatos.

Según la acusación, Clancy envió deliberadamente a su esposo a recoger comida y acudir a una farmacia CVS la noche de los hechos. La fiscalía afirmó que investigó cuánto tardaría el recorrido y llamó a la tienda para confirmar que un medicamento estuviera disponible.

Después, dijeron los fiscales, utilizó bandas de ejercicio para estrangular a sus hijos antes de intentar quitarse la vida al lanzarse desde la ventana del segundo piso de la vivienda.

¿Qué sigue después del juicio nulo?

La legislación de Massachusetts establece límites sobre cuánto puede insistir un juez en que un jurado continúe deliberando después de comunicar que está bloqueado. Tras el tercer punto muerto, Sullivan tenía la facultad de declarar el juicio nulo, como finalmente decidió hacer.

Ahora, el caso podría dirigirse hacia un nuevo juicio, aunque todavía pueden producirse nuevos movimientos legales antes de que eso ocurra.

El proceso también dejó una huella que trasciende el expediente judicial. El juicio transmitido en directo atrajo a espectadores de todo Estados Unidos y convirtió a Clancy en una figura central de un debate sobre la atención de salud mental materna.

Al mismo tiempo, cientos de personas expresaron públicamente su apoyo a la acusada, mientras las redes sociales se llenaban de teorías, especulaciones y discusiones sobre la psicosis posparto. Sin embargo, el desenlace del viernes prolonga una espera dolorosa. Después de casi 4 años desde las muertes, el caso vuelve a quedar sin una respuesta definitiva de un jurado.

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