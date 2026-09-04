Premios Juventud 2026: Wisin da apertura oficialmente a la Universidad del Perreo

Después de tanta expectativa, confusión y días de espera, finalmente Wisin realizó el lanzamiento completo de su nuevo sello discográfico como solista, “La Universidad del Perreo”. No obstante, la mayoría de las canciones son en colaboración.

El veterano quiso volver a esos ritmos que llevaron a este género a ser escuchado en el mundo, con pistas bastante pesadas que invitan a bailar intensamente y muchos efectos secundarios con voces femeninas que le daban ese plus a los temas en la primera década de los 2000.

Wisin protagoniza la apertura oficial en los Premios Juventud 2026

Este jueves se llevó a cabo una edición inédita de los Premios Juventud en el Starlite de Marbella, España, y fue justamente en ese escenario donde Wisin presentó de manera oficial La Universidad del Perreo.

El reguetonero dio una introducción primero con varios de sus sencillos clásicos, canta fragmentos de canciones como “Saoco”, “Pam Pam” y el “Gistro Amarillo”; para luego darle la bienvenida a Kapo e interpretar el primer tema en vivo del nuevo álbum, “Muevelo Pá Mi”.

Parte de las colaboraciones en La Universidad del Perreo

Este nuevo álbum cuenta con 12 temas, tomando como referencia varias pistas de grandes éxitos de los clásicos del reguetón, como por ejemplo la de “Sácala”, mostrando un ritmo en uno de los sencillos.

La mayoría de las colaboraciones, evidentemente, son con artistas también de la llamada “vieja escuela”, sin contar a Kapo y EL Bogueto, quienes fueron catalogados como “alumnos” dentro del disco.

Franco El Gorila, Jowell y Randy, Yvi Queen, Juanka El Problematik y Jory Boy son algunos de los reguetoneros que acompañan a Wisin en el disco.

Wisin revivió a dos leyendas del reguetón

Sin embargo, las colaboraciones que más llamaron la atención fueron la de dos cantantes muy reconocidos en la era del nacimiento del reguetón, pero que se creía que estaban retirados porque estaban fuera del mapa internacional.

Uno de ellos es Don Chezina, quien emergió de la era que era conocida como la “underground”, y el otro es Periquito, quien era parte del dúo de Trébol Clan, quienes interpretaron canciones que hasta el sol de hoy son recordadas, como “Gata Fiera”.

Mira el tracklist de La Universidad del Perreo

Profesor Sandunga

Te Guayo

Muévelo pa’ Mi (ft. Kapo)

(ft. Kapo) Yakeame

Rewind Selecta (ft. Don Chezina)

(ft. Don Chezina) El Espejo (ft. Jory Boy)

(ft. Jory Boy) Hasta Abajo (ft. Ivy Queen)

(ft. Ivy Queen) Bounce (ft. Jowell & Randy)

(ft. Jowell & Randy) Mi Baby (ft. El Bogueto)

(ft. El Bogueto) En Alta (ft. El Gorilla y Trebol Clan)

(ft. El Gorilla y Trebol Clan) Pa’ Los 90′ (ft. Juanka y Don Chezina)

(ft. Juanka y Don Chezina) Pa’ Bailarlo Así.

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