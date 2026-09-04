Meghan Markle desea que su nuevo hogar en Reino Unido sea una réplica del de Montecito

El año pasado, se informó que el príncipe Harry y Meghan Markle habían decidido mudarse a Reino Unido luego de estar durante años residiendo en Montecito, California. La pareja y sus dos hijos ya deben estar en el país de origen del príncipe, aunque no están disfrutando de los beneficios reales.

Actualmente, hay rumores sobre cuáles son las aspiraciones que tiene Markle con esta nueva residencia en Europa. Fuentes cercanas a la actriz estadounidense han dicho que quiere convertir su nuevo hogar en una réplica de la mansión que durante años disfrutó en Montecito.

Cuando se dijo que la pareja regresaría a Reino Unido, se informó que sus dos hijos ya tenían un cupo en la escuela, pero parece ser que, aunque ya están en Inglaterra, aún están en búsqueda de la residencia perfecta.

Lo que ha dicho “Realtor.com” es que Markle está interesada en una propiedad valorada en $16.2 millones de dólares, aunque por ahora no se tienen detalles sobre su ubicación. Lo que sí se dice es que ella espera que la nueva casa tenga nueve dormitorios como su mansión de Montecito, además de que desea su propio estudio de grabación.

Aunque la pareja aún no ha hablado oficialmente sobre esta mudanza, la fuente le explicó a “Realtor.com”: “Llevaban tiempo planeándolo y sienten que es lo mejor para su familia, pero eso no significa que irse haya sido fácil. Meghan adora su vida en Montecito y su casa allí. Saben que les llevará un tiempo adaptarse a la nueva situación. También hay mucha ilusión por lo que les depara el futuro, sobre todo a los niños”.

Sin embargo, también la actriz es consciente de que una temporada en Reino Unido puede servirle a sus hijos: Archie y Lilibet.

Tampoco se sabe si ahora que están residiendo en Reino Unido se harán más cercanos al rey Carlos III y al hermano de Harry, el príncipe William. Otras fuentes cercanas a la familia real dicen que el monarca está feliz porque su hijo esté en el país.

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