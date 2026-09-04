Gaby Borges es eliminada de “Top Chef VIP 5” por un error infantil

Las sospechas de Gaby Borges se convirtieron en una realidad y este jueves, la actriz fue la nueva eliminada en “Top Chef VIP 5“, después de José Joel.

Desde el programa anterior, en el cual estuvo como espectadora y pudo ver cómo sorprendentemente salvaron a tres parejas que evitaban ir al reto de eliminación.

Allí fue donde justamente Borges se percató de que debía asistir al reto de eliminación con el resto de los compañeros que también estaban viendo las acciones en ese momento al lado de ella: resaltando las figuras más sobresalientes en lo que va de competición, como Lupillo Rivera, Aylin Mújica, Ninel Conde, entre otros famosos.

Gaby Borges se despide de “Top Chef VIP 5”

Ese nerviosismo, lamentablemente, la persiguió hasta este reciente reto de eliminación, en el que cometió errores infantiles que la condenaron a tener que despedirse de la competencia culinaria.

“Telemundo, gracias por llamarme para venir a ´Top Chef´; ha sido una experiencia increíble. Llegué como una mujer y terminé siendo otra. No voy a dejar de cocinar y eso es gracias a ustedes“, fueron las palabras de despedida de la joven actriz.

Lupillo Rivera y sus dardos

Uno de los participantes que más ha generado opiniones por parte del resto de los cocineros es Lupillo Rivera, quien también ha protagonizado momentos de tensión un poco más directos y en el reto de eliminación “lanzó varios dardos”, sin revelar nombres.

“Las piedras en el camino hay que saber quitarlas con mucho valor, sin miedo, y hay que darle para adelante. ¡Que venga lo que venga!”, resaltó, enfatizando que hay varios que tiran piedras dentro de la cocina, hombres y mujeres.

Donde sí se entendió que se refería a Miguel Arce, fue con quien indicó: “Hubo uno que se animó y lo hizo de frente. A ese lo respeto“. Hay que recordar que Miguel abandonó a Lupillo en un reto, rompiendo todas las hojas que le servirían como material de apoyo.

Ante esas declaraciones de Lupillo, hay algunos cocineros que difieren. “La única piedra que he visto aquí es él (Lupillo)”, señaló Mauricio Cruz. Por su parte, Carlos Ponce le hizo saber: “Lupillo no tiene piedras en el camino; a él le gusta hacerse la víctima“.

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