Grupo Matisse: de relación secreta a anuncio de embarazo

La familia de Matisse crecerá. Melissa Robles y Pablo Preciado sorprendieron a sus seguidores al revelar que esperan un hijo juntos, una noticia que además hizo pública por primera vez la relación sentimental que ambos habían mantenido bajo perfil.

El anuncio llegó mediante una publicación conjunta en Instagram que superó los 100 mil “me gusta” en menos de una hora y rápidamente acumuló felicitaciones de seguidores y figuras de la música.

La propia Melissa acompañó las fotografías con este mensaje: “Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”.

Las imágenes mantuvieron la discreción que ha marcado su vida personal. En ambas aparecen como siluetas proyectadas por una luz cálida sobre una puerta blanca. En una de ellas, Pablo está de rodillas frente a Melissa mientras besa y sostiene su vientre. Ninguno de los dos muestra el rostro y tampoco ofrecieron detalles adicionales sobre el embarazo.

Para Melissa será su primer hijo, mientras que Pablo ya es padre de una niña llamada Carenita, fruto de una relación anterior y a quien ha mostrado en distintas ocasiones a través de sus redes sociales.

La noticia también fue celebrada por Román Torres, tercer integrante de Matisse, quien respondió con emojis de corazón y bebé. Leonel García, Servando Primera, Kany García, Evaluna Montaner y Mau Montaner, entre otros, estuvieron entre los artistas que dejaron mensajes de felicitación.

Además, la pareja aprovechó este momento para estrenar el podcast “ElMatisseDe…”, espacio en el que compartieron más detalles de esta nueva etapa.

La historia que comenzó mucho antes del anuncio

La relación entre Melissa y Pablo tiene un capítulo especial dentro de la propia historia de Matisse. Preciado y Román Torres comenzaron el proyecto musical antes de que Melissa se sumara a la agrupación. Para entonces, ambos ya tenían experiencia como compositores de canciones para artistas como Carlos Rivera y Cristian Castro.

La llegada de Melissa ocurrió después de que interpretara “Fascinación”, tema de Carlos Rivera. Su presentación llamó la atención de los músicos y terminó con una invitación para incorporarse al grupo. Desde entonces, los tres han construido una carrera de más de una década.

El anuncio familiar llega mientras Matisse mantiene una agenda activa. La agrupación agotó las localidades del Auditorio Nacional el 6 de marzo con el comienzo de su gira “El Ayer”, vinculada al álbum homónimo lanzado el 26 de febrero. La respuesta del público llevó a sumar una segunda fecha en ese recinto para el 6 de junio, además de una presentación el 25 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey.

El 29 de agosto, Matisse también ofreció un concierto a casa llena en el Teatro Galerías, como parte del aniversario número 35 del recinto.

Por separado, Pablo prepara su debut en el Lunario del Auditorio Nacional, donde el 12 de septiembre presentará “Historias Dedicadas” en un formato más íntimo.

Mientras continúan sus compromisos con Matisse, Melissa y Pablo se preparan para recibir al nuevo integrante de la familia. Según la información disponible, el nacimiento estaría previsto para el primer semestre de 2027, posiblemente entre mayo y junio.

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