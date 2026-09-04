Trump se prepara para iniciar en dos semanas las obras de su arco de triunfo en Washington

La administración de Donald Trump anunció que en las próximas dos semanas comenzarán los trabajos de excavación para construir un arco de triunfo de 250 pies en Washington, una estructura proyectada para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El secretario del Interior, Doug Burgum, informó el jueves que el gobierno se prepara para iniciar las labores en Memorial Circle, en Columbia Island, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

“Nos estamos preparando para comenzar, durante las próximas dos semanas, los trabajos de excavación necesarios para el Gran Arco de Triunfo y la plataforma de observación militar”, escribió Burgum en redes sociales.

El proyecto contempla un arco de 250 pies de altura, dimensión que hace referencia al aniversario de la independencia estadounidense. La estructura tendría detalles dorados y estaría coronada por figuras ornamentales, además de incorporar una plataforma de observación.

La administración ha planteado que se convierta en uno de los grandes hitos arquitectónicos de la capital.

El anuncio se produjo pocos días después de que la Corte Suprema permitiera a Trump continuar con la construcción del gran salón de baile de la Casa Blanca. El fallo podría dificultar los esfuerzos legales de grupos conservacionistas para detener otros proyectos impulsados por el presidente.

El proyecto enfrenta oposición de grupos vinculados a la preservación histórica y también una demanda presentada por tres veteranos y un historiador de arquitectura. Los demandantes cuestionan que las obras puedan comenzar antes de que se completen todas las aprobaciones requeridas.

Además, críticos han advertido que la estructura alteraría las perspectivas históricas de la capital, particularmente el corredor visual entre el Monumento a Lincoln, el Cementerio Nacional de Arlington y otros lugares emblemáticos. Un informe del Servicio de Parques Nacionales respaldó el proyecto, aunque reconoció que el arco tendría efectos adversos sobre algunas de esas vistas históricas.

El arco forma parte de una serie de proyectos promovidos por Trump para modificar distintos espacios de Washington. Entre ellos se encuentran el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, trabajos en el estanque de reflexión del Monumento a Lincoln y otras intervenciones en áreas públicas y monumentos de la capital.

La construcción del arco podría extenderse entre dos y tres años, de acuerdo con información del Servicio de Parques Nacionales, por lo que su culminación podría producirse hacia el final del segundo mandato de Trump.

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