Así, Kendall Jenner habría evitado tocar a J Balvin en una foto

Kendall Jenner y J Balvin compartieron escenario fotográfico en Venecia, pero hubo un detalle en la imagen que terminó siendo polémico. Aunque ambos aparecen juntos frente a las cámaras, mantuvieron una marcada distancia y evitaron cualquier contacto físico.

La escena ocurrió en medio de las actividades del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la modelo estadounidense y el cantante colombiano participan como embajadores globales de Armani Beauty.

Su presencia en el evento los llevó a coincidir en distintos encuentros de la firma italiana, entre ellos una cena que reunió a varias de sus figuras internacionales.

La fotografía de ambos rápidamente comenzó a circular en redes sociales y dio pie a distintas interpretaciones. Mientras algunos usuarios consideraron que la postura podía responder simplemente a una muestra de respeto, otros pusieron el foco en la evidente separación entre Kendall y J Balvin al momento de posar.

Una imagen que dejó espacio para todo tipo de comentarios

La cena de Armani Beauty se celebró el jueves por la noche en los Jardines Reales, a pocos pasos de la Plaza de San Marcos. Allí estuvieron otros embajadores de la marca como Jonathan Bailey, Vittoria Ceretti, Nicholas Galitzine, Sydney Sweeney, Madisin Rian y Carlos Sainz, además de Kendall y J Balvin.

La aparición conjunta de la modelo y el intérprete llamó especialmente la atención cuando llegó el momento de las fotografías. Ambos cumplieron con la pose ante los fotógrafos, aunque sin acercamientos ni gestos de contacto entre ellos.

El detalle fue suficiente para que la imagen adquiriera protagonismo. Sin embargo, más allá de las especulaciones de los usuarios, ninguno de los dos ha señalado públicamente que exista algún motivo particular detrás de esa distancia.

Kendall Jenner también brilló en la alfombra roja

La participación de Kendall en Venecia no se limitó a sus compromisos con Armani Beauty. La modelo también asistió a la alfombra roja del estreno de “Wild Horse Nine”, cinta dirigida por Martin McDonagh, donde volvió a demostrar por qué la moda es uno de los grandes atractivos de sus apariciones públicas.

Para la ocasión eligió un vestido de Giorgio Armani con varias décadas de historia.

J Balvin, por su parte, ha aprovechado su paso por el festival para participar en los encuentros organizados por Armani Beauty y continuar mostrando una faceta que desde hace años acompaña su carrera musical, su presencia como figura de referencia dentro de la moda internacional.

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