Kendall Jenner visita el país donde nació Jacob Elordi

Esta semana, medios de comunicación han difundido una imagen de Kendall Jenner y Jacob Elordi caminando juntos por Brisbane Bay, Australia, una ciudad que está a solo pocas horas de Brisbane, donde el actor nació hace 29 años.

La pareja comenzó a hacer pública su relación hace unos meses, entre las apariciones que han hecho, destaca su viaje a Japón y una salida familiar que hicieron junto con la hermana de ella, Kylie Jenner, y el colega de él, Timothée Chalamet.

Pese a esta reunión familiar que tuvieron, una fuente cercana a la pareja le ha asegurado a “Page Six” que la supermodelo no quiere que Elordi pase a formar parte de todo lo que implica ser del clan Kardashian-Jenner.

“No tiene prisa por meterlo en la maquinaria de las Kardashian. Muy pocos hombres sobreviven a eso”, reveló la fuente a “Page Six”.

Los rumores sobre una posible relación entre Elordi y Jenner comenzaron en febrero de este año, después se confirmó con apariciones públicas de ambos. Ahora, fuentes han afirmado que la modelo está enamorada del actor.

La misma fuente le informó al medio que Elordi es “el primer chico del que se ha enamorado perdidamente en años”. Hay que recordar que Jenner ha tenido una larga historia de romance, entre la que destacan nombres de famosos como Bad Bunny, Harry Styles, Ben Simmons y otros.

Por otro lado, Elordi, quien se ha convertido en uno de los galanes favoritos de Hollywood, en el pasado ha hecho públicas relaciones con la modelo y actriz Kaia Gerber y con la actriz Olivia Jade Giannulli. Hay que recordar que se hizo conocido en la industria por protagonizar “The Kissing Booth” (2018) para Netflix.

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