J Balvin asustó a Maluma con una pesada broma durante una entrevista

La llamada empezó entre risas, confianza y el tono habitual de dos amigos que se conocen desde hace años. Sin embargo, J Balvin tardó poco en cambiar el clima de la conversación y hacer que Maluma pasara de la calma a una evidente preocupación.

El intérprete de “Mi gente” aprovechó una entrevista con Elle USA para llamar por sorpresa a su colega y convertir el momento en una pesada broma. Del otro lado del teléfono estaba el cantante de “Felices los 4”, quien no imaginaba que el informal diálogo terminaría con un susto.

J Balvin comenzó con una frase que parecía inofensiva, pero pronto soltó la supuesta noticia que alteró a Maluma: “Me llamaron de una revista ahorita, que para que dieras unas declaraciones de un problema que tenés”.

La acusación inventada que inquietó al cantante

La historia se volvió más delicada cuando J Balvin aseguró que la consulta tenía relación con dinero: “Que no devolviste unas platas que te llevaste y que qué tenía que declarar yo, que si yo sabía de eso”, le dijo a Maluma.

La reacción fue inmediata y bien expresiva: “¿Qué?”, respondió el artista, claramente desconcertado por una versión que parecía no entender. Aun así, J Balvin sostuvo el relato y añadió: “Te estoy llamando porque no sé qué está pasando. Me dicen: ‘Nosotros sabemos que sos muy amigo de él, sabemos que estuviste con él el fin de semana pasado’”.

Maluma comenzó a sospechar que todo era una actuación y lanzó una frase que anticipó el desenlace: “Me estás chimbeando, pirobo”. Finalmente, J Balvin terminó con la tensión al revelar que todo ocurría durante la entrevista: “Te estoy chimbeando aquí en la revista Elle”, dijo antes de que ambos se rieran del incómodo episodio.

El momento desató las risas y los comentarios en Instagram, especialmente de los fanáticos de ambos y de sus seguidores colombianos, quienes, como era de esperarse, entendieron perfectamente las palabras de su país que escucharon en el clip.

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