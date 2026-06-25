J Balvin asustó a Maluma con una pesada broma durante una entrevista

El artista inventó un supuesto problema económico y dejó a su colega y compatriota sin palabras antes de revelar el juego

Los intérpretes colombianos demostraron que su amistad también tiene espacio para el humor incómodo

Los intérpretes colombianos demostraron que su amistad también tiene espacio para el humor incómodo. Crédito: Evan Agostini y Luca Bruno | AP

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Por  Viviana García Morales

La llamada empezó entre risas, confianza y el tono habitual de dos amigos que se conocen desde hace años. Sin embargo, J Balvin tardó poco en cambiar el clima de la conversación y hacer que Maluma pasara de la calma a una evidente preocupación.

El intérprete de “Mi gente” aprovechó una entrevista con Elle USA para llamar por sorpresa a su colega y convertir el momento en una pesada broma. Del otro lado del teléfono estaba el cantante de “Felices los 4”, quien no imaginaba que el informal diálogo terminaría con un susto.

J Balvin comenzó con una frase que parecía inofensiva, pero pronto soltó la supuesta noticia que alteró a Maluma: “Me llamaron de una revista ahorita, que para que dieras unas declaraciones de un problema que tenés”.

La acusación inventada que inquietó al cantante

La historia se volvió más delicada cuando J Balvin aseguró que la consulta tenía relación con dinero: “Que no devolviste unas platas que te llevaste y que qué tenía que declarar yo, que si yo sabía de eso”, le dijo a Maluma.

La reacción fue inmediata y bien expresiva: “¿Qué?”, respondió el artista, claramente desconcertado por una versión que parecía no entender. Aun así, J Balvin sostuvo el relato y añadió: “Te estoy llamando porque no sé qué está pasando. Me dicen: ‘Nosotros sabemos que sos muy amigo de él, sabemos que estuviste con él el fin de semana pasado’”.

Maluma comenzó a sospechar que todo era una actuación y lanzó una frase que anticipó el desenlace: “Me estás chimbeando, pirobo”. Finalmente, J Balvin terminó con la tensión al revelar que todo ocurría durante la entrevista: “Te estoy chimbeando aquí en la revista Elle”, dijo antes de que ambos se rieran del incómodo episodio.

El momento desató las risas y los comentarios en Instagram, especialmente de los fanáticos de ambos y de sus seguidores colombianos, quienes, como era de esperarse, entendieron perfectamente las palabras de su país que escucharon en el clip.

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