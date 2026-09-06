10 empleos que pagan más de $45,000 al año y no necesitan experiencia

Conseguir un empleo que supere los $45,000 anuales no siempre exige una licenciatura de cuatro años ni años de experiencia. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) muestran varias ocupaciones que permiten comenzar con capacitación, certificaciones o estudios técnicos.

Los salarios corresponden a medianas nacionales, por lo que superar los $45,000 no está garantizado desde el primer día. Los ingresos pueden variar según la ciudad, los turnos, las horas extra y la demanda laboral.

1. Asistente de fisioterapia: $68,380

Estos trabajadores ayudan a los pacientes a realizar ejercicios indicados por fisioterapeutas para recuperar fuerza después de enfermedades, lesiones o cirugías.

La mediana salarial es de $68,380.

Generalmente se necesita un título de asociado de un programa acreditado y cumplir los requisitos estatales de licencia o certificación, pero no experiencia laboral previa.

2. Tecnólogo quirúrgico: $64,650

Su trabajo incluye preparar quirófanos, esterilizar instrumentos y entregar herramientas a los cirujanos durante las operaciones.

La paga mediana alcanza $64,650.

Normalmente se requiere un certificado postsecundario o título de asociado; algunos empleadores o estados también exigen certificación.

3. Instalador de paneles solares: $53,140

Estos especialistas instalan, ensamblan y conectan sistemas fotovoltaicos. Un diploma de preparatoria puede ser suficiente para ingresar y posteriormente recibir capacitación.

Su salario mediano es de $53,140 y el empleo podría crecer 37% entre 2025 y 2034.

4. Operador de telecomunicaciones de seguridad pública: $53,040

Son quienes atienden llamadas al 911 y coordinan el envío de policías, bomberos o servicios médicos.

La paga mediana es de $53,040.

Generalmente basta un diploma de preparatoria, capacitación laboral y, dependiendo de la jurisdicción, una certificación.

5. Técnico de servicio automotriz: $50,620

Se encargan de diagnosticar, mantener y reparar automóviles y camionetas ligeras. Aunque es común estudiar un programa técnico, algunas personas ingresan con preparatoria y aprenden trabajando.

El salario mediano es de $50,620.

6. Técnico veterinario: $47,380

Realizan pruebas de laboratorio, toman radiografías y apoyan a veterinarios durante procedimientos. Su mediana salarial es de $47,380.

Normalmente necesitan un título de asociado y aprobar el Veterinary Technician National Exam (VTNE), además de los requisitos estatales correspondientes.

La demanda podría crecer 9% hasta 2035.

7. Asistente dental: $48,070

Preparan pacientes e instrumentos, toman radiografías y mantienen registros. Los requisitos dependen del estado: algunos exigen certificado y examen, mientras otros permiten aprender completamente en el trabajo.

La mediana salarial alcanza $48,070.

8. Trabajador de control de estacionamiento: $46,840

Estos empleados patrullan calles y estacionamientos y emiten multas por infracciones. Con una mediana de $46,840, normalmente solo requieren preparatoria y un breve periodo de capacitación laboral.

9. Preparador de equipo médico: $45,280

Su función consiste en esterilizar, instalar y limpiar equipo médico y de laboratorio. El salario mediano es de $45,280.

La preparatoria suele ser suficiente y no se exige experiencia previa.

10. Recolector de basura y materiales reciclables: $45,760

Recogen residuos y reciclables en rutas asignadas. El ingreso mediano es de $45,760 y generalmente se requiere preparatoria y licencia de conducir válida.

La capacitación ocurre en el trabajo y las horas extra pueden elevar los ingresos.

FinanceBuzz destaca que ninguno de estos empleos requiere una carrera universitaria de cuatro años ni experiencia laboral relacionada previa, aunque algunos sí necesitan estudios técnicos, licencias o certificaciones.

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