19 formas de ganar dinero extra en septiembre 2026
Conoce 20 formas de generar dinero extra en septiembre de 2026 con trabajos, apps, inversiones, reembolsos y servicios flexibles disponibles en EE.UU.
Septiembre puede ser un buen momento para buscar ingresos adicionales mediante empleos flexibles, aplicaciones, inversiones o actividades desde casa. El portal de finanzas personales SavingAdvice recopiló alternativas que van desde responder encuestas hasta rentar una habitación, aunque los ingresos dependen del tiempo, la ubicación y el riesgo asumido.
1. Invertir en acciones
Las acciones pueden generar ganancias por aumento de precio y dividendos. SavingAdvice pone como ejemplo 200 acciones de Coca-Cola compradas en 2000, que hoy representarían un rendimiento acumulado cercano a 1,000% y $107,016.
Invertir, sin embargo, implica riesgo de pérdida.
2. Responder encuestas
La aplicación 1Q paga $0.25 por pregunta y deposita el dinero directamente en PayPal. Se requiere tener al menos 18 años, correo electrónico y una cuenta de PayPal.
3. Compartir datos de navegación
Nielsen Opinion Rewards y SavvyConnect pagan aproximadamente $5 al mes por permitir que sus aplicaciones recopilen determinados datos de uso.
Nielsen paga el día 22 y SavvyConnect el día 8.
4. Conseguir un empleo de medio tiempo
Un agente inmobiliario puede promediar $41.79 por hora; un conductor personal, $22.01; y un cartero, $19.58.
Algunos puestos requieren licencia, historial de conducción limpio, preparatoria o examen de ingreso.
5. Vender ancho de banda no utilizado
EarnApp ofrece hasta $0.45 o más por gigabyte y envía pagos a PayPal cuando el saldo llega a $2.50. Honeygain exige acumular $20 antes de retirar.
6. Obtener reembolsos por gasolina
Upside ofrece devoluciones en efectivo al comprar combustible en estaciones participantes. SavingAdvice señala ahorros habituales de entre 1% y 2%.
7. Invertir en bienes raíces por fracciones
Ark7 permite comprar participaciones de propiedades desde $20. Para abrir una cuenta se requiere una cuenta bancaria, número de Seguro Social y el capital inicial.
8. Jugar desde el celular
Mistplay recompensa el tiempo dedicado a videojuegos con puntos canjeables por tarjetas de regalo. La estimación máxima citada ronda los $50 mensuales.
9. Ganar dinero haciendo ejercicio
DietBet y HealthyWage permiten apostar dinero al cumplimiento de metas de peso. Los participantes deben ser mayores de 18 años y cumplir determinados requisitos de salud.
10. Probar sitios web
UserTesting paga por evaluar páginas y productos digitales. Los estudios comienzan alrededor de $8 y algunos pueden alcanzar hasta $100.
11. Mostrar anuncios en el teléfono
S’more paga alrededor de $0.10 diarios, aproximadamente $3 al mes, por mostrar publicidad en la pantalla de bloqueo.
12. Rentar una habitación
Airbnb permite generar ingresos con una habitación o vivienda. La cifra promedio citada es de $924 mensuales, aunque varía ampliamente según ubicación y propiedad.
13. Escanear recibos
Amazon Shopper Panel paga $0.15 en crédito de Amazon por recibo, hasta un máximo de 10. El programa funciona mediante invitación y puede requerir lista de espera.
14. Trabajar con Instacart
Los compradores deben tener 18 años, autorización para trabajar en Estados Unidos, vehículo, smartphone y capacidad para levantar entre 30 y 40 libras.
SavingAdvice afirma que algunos pueden generar entre $1,200 y $1,600 semanales trabajando 20 horas, dependiendo del mercado.
15. Reclamar demandas colectivas
Las personas incluidas en demandas colectivas pueden presentar reclamaciones para recibir compensaciones. Los pagos suelen tardar y dependen de cada proceso judicial.
16. Pasear perros
Rover permite ofrecer paseos y hospedaje de mascotas. Para trabajar es necesario crear un perfil y superar una verificación de antecedentes.
17. Cuidar niños o mascotas
Care.com reúne oportunidades de babysitting y petsitting. Algunas pueden pagar hasta $25 por hora y exigir certificación de RCP o experiencia.
18. Evaluar cervecerías
Secret Hopper paga alrededor de $20 por visitar cervecerías y evaluar la experiencia. El participante cubre inicialmente el consumo y posteriormente recibe el pago.
19. Cobrar por acompañar a otras personas
RentAFriend permite ofrecer compañía para recorridos, actividades o eventos. Según SavingAdvice, algunas personas pueden cobrar hasta $50 por hora y no existen cuotas de membresía para ofrecer el servicio.
Antes de elegir alguna alternativa, conviene revisar requisitos, impuestos, disponibilidad local, privacidad y posibles costos.
Las cantidades mencionadas son estimaciones o ejemplos y no garantizan que todos obtengan los mismos ingresos.
Sigue leyendo:
–Cómo trabajar en Disney: puestos vacantes y cuánto pagan en 2026
–NY ofrece formación profesional gratis y certificados de Google: cómo inscribirse
–10 empleos que pagan más de $50,000 al año y no exigen experiencia previa