19 formas de ganar dinero extra en septiembre 2026

Septiembre puede ser un buen momento para buscar ingresos adicionales mediante empleos flexibles, aplicaciones, inversiones o actividades desde casa. El portal de finanzas personales SavingAdvice recopiló alternativas que van desde responder encuestas hasta rentar una habitación, aunque los ingresos dependen del tiempo, la ubicación y el riesgo asumido.

1. Invertir en acciones

Las acciones pueden generar ganancias por aumento de precio y dividendos. SavingAdvice pone como ejemplo 200 acciones de Coca-Cola compradas en 2000, que hoy representarían un rendimiento acumulado cercano a 1,000% y $107,016.

Invertir, sin embargo, implica riesgo de pérdida.

2. Responder encuestas

La aplicación 1Q paga $0.25 por pregunta y deposita el dinero directamente en PayPal. Se requiere tener al menos 18 años, correo electrónico y una cuenta de PayPal.

3. Compartir datos de navegación

Nielsen Opinion Rewards y SavvyConnect pagan aproximadamente $5 al mes por permitir que sus aplicaciones recopilen determinados datos de uso.

Nielsen paga el día 22 y SavvyConnect el día 8.

4. Conseguir un empleo de medio tiempo

Un agente inmobiliario puede promediar $41.79 por hora; un conductor personal, $22.01; y un cartero, $19.58.

Algunos puestos requieren licencia, historial de conducción limpio, preparatoria o examen de ingreso.

5. Vender ancho de banda no utilizado

EarnApp ofrece hasta $0.45 o más por gigabyte y envía pagos a PayPal cuando el saldo llega a $2.50. Honeygain exige acumular $20 antes de retirar.

6. Obtener reembolsos por gasolina

Upside ofrece devoluciones en efectivo al comprar combustible en estaciones participantes. SavingAdvice señala ahorros habituales de entre 1% y 2%.

7. Invertir en bienes raíces por fracciones

Ark7 permite comprar participaciones de propiedades desde $20. Para abrir una cuenta se requiere una cuenta bancaria, número de Seguro Social y el capital inicial.

8. Jugar desde el celular

Mistplay recompensa el tiempo dedicado a videojuegos con puntos canjeables por tarjetas de regalo. La estimación máxima citada ronda los $50 mensuales.

9. Ganar dinero haciendo ejercicio

DietBet y HealthyWage permiten apostar dinero al cumplimiento de metas de peso. Los participantes deben ser mayores de 18 años y cumplir determinados requisitos de salud.

10. Probar sitios web

UserTesting paga por evaluar páginas y productos digitales. Los estudios comienzan alrededor de $8 y algunos pueden alcanzar hasta $100.

11. Mostrar anuncios en el teléfono

S’more paga alrededor de $0.10 diarios, aproximadamente $3 al mes, por mostrar publicidad en la pantalla de bloqueo.

12. Rentar una habitación

Airbnb permite generar ingresos con una habitación o vivienda. La cifra promedio citada es de $924 mensuales, aunque varía ampliamente según ubicación y propiedad.

13. Escanear recibos

Amazon Shopper Panel paga $0.15 en crédito de Amazon por recibo, hasta un máximo de 10. El programa funciona mediante invitación y puede requerir lista de espera.

14. Trabajar con Instacart

Los compradores deben tener 18 años, autorización para trabajar en Estados Unidos, vehículo, smartphone y capacidad para levantar entre 30 y 40 libras.

SavingAdvice afirma que algunos pueden generar entre $1,200 y $1,600 semanales trabajando 20 horas, dependiendo del mercado.

15. Reclamar demandas colectivas

Las personas incluidas en demandas colectivas pueden presentar reclamaciones para recibir compensaciones. Los pagos suelen tardar y dependen de cada proceso judicial.

16. Pasear perros

Rover permite ofrecer paseos y hospedaje de mascotas. Para trabajar es necesario crear un perfil y superar una verificación de antecedentes.

17. Cuidar niños o mascotas

Care.com reúne oportunidades de babysitting y petsitting. Algunas pueden pagar hasta $25 por hora y exigir certificación de RCP o experiencia.

18. Evaluar cervecerías

Secret Hopper paga alrededor de $20 por visitar cervecerías y evaluar la experiencia. El participante cubre inicialmente el consumo y posteriormente recibe el pago.

19. Cobrar por acompañar a otras personas

RentAFriend permite ofrecer compañía para recorridos, actividades o eventos. Según SavingAdvice, algunas personas pueden cobrar hasta $50 por hora y no existen cuotas de membresía para ofrecer el servicio.

Antes de elegir alguna alternativa, conviene revisar requisitos, impuestos, disponibilidad local, privacidad y posibles costos.

Las cantidades mencionadas son estimaciones o ejemplos y no garantizan que todos obtengan los mismos ingresos.

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