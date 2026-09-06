Alcaraz vuelve a estar “a toda potencia”

QUEENS, NY – Carlos Alcaraz cerró el puño con fuerza, miró a su equipo sentado a su derecha y gritó con rabia “¡Vamooooos!” tras ganar el punto que cerraba el segundo set. Sabía que tenía el partido encaminado. El grito se escuchó hasta la última fila del Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, en el que el español superó al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4 para alcanzar por quinta vez los cuartos de final del US Open, torneo que ganó en 2022 y 2025. Su próximo rival saldrá del partido entre el también estadounidense Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas.

“Te echamos de menos los últimos meses. Después de cuatro partidos aquí, ¿está Carlos Alcaraz de vuelta a toda potencia?”, le preguntaron nada más terminar el partido sobre la pista.

“Creo que sí”, reconoció el español entre risas, levantando los aplausos y vítores del público.

El número tres del mundo, que dos días antes había reconocido que se encuentra “mejor de lo que creía”, soltó su derecha con más violencia que en los tres primeros partidos del torneo. Como si la lesión de muñeca que le tuvo en el dique seco durante cuatro meses y medio estuviera olvidada. Además, ante un rival de mayor entidad y ranking que los anteriores -Paul es el número 21 del mundo y ha sido Top 10-, el murciano no sólo fue agresivo en ataque, sino que se movió de lado a lado de la pista ganando puntos imposibles con su defensa.

In cruise control ?



Carlos Alcaraz takes a commanding two-set lead on Paul, 6-4, 6-3! pic.twitter.com/YPqm6qY4jC — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

“Jugué mi juego, mi estilo, en el partido de hoy”, dijo Alcaraz al final del partido aún sobre la pista. “Traté de ser agresivo todo el rato, no dejándole jugar, poniendo presión en los juegos al resto, lo que me dio mucha tranquilidad”.

Un guion conocido

Alcaraz y Paul se han enfrentado en nueve ocasiones, con siete victorias para el español. En muchos de esos partidos se dio la misma situación: el norteamericano está cerca de ganar el primer set -o lo gana- para después el español encontrar su ritmo y marcar la diferencia.

El guion volvió a cumplirse. El primer set, muy igualado, se decidió por detalles. Después de que cada uno mantuviera su saque sin muchas dificultades, con 5-4 y al resto, Alcaraz aprovechó un par de errores de Paul para conseguir las dos únicas bolas de break del parcial. Aprovechó la segunda para ponerse por delante en el marcador.

La segunda manga fue muy diferente. El murciano se anotó un break en el segundo juego cuando parecía que sería un partido cómodo para él, pero Paul respondió de inmediato con su primera rotura.

Fue entonces cuando Alcaraz encontró su mejor tenis. Muy agresivo, tanto desde la línea de fondo como con constantes subidas a la red, su potencia arrolló al estadounidense, empujado a la profundidad de la pista desde donde le era imposible hacer daño. Y en las ocasiones en que tenía que defender, el vigente campeón se movía como si no hubiera estado sin jugar durante más de cuatro meses. Y por supuesto, regalaba alguna de sus famosas dejadas.

Stop this, Carlos ? pic.twitter.com/5yzZ6SmfO0 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Su primera victoria ante un top 25 en este torneo lo convierte en favorito -si no lo era ya- para repetir título. ¿Qué debe mejorar aún? Su servicio.

Pero aunque no está ganando muchos puntos fáciles con su primer saque, Alcaraz es el jugador con mejor porcentaje de puntos ganados con el segundo saque, el único que está por encima del 60% en el torneo.

Con esta victoria, Alcaraz acumula una racha personal récord de 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam, ya que aunque no jugó en Wimbledon ni en Roland Garros este año, es el vigente campeón del Abierto de Australia y del US Open.

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