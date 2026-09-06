¿El agua con gas engorda? 7 beneficios reales que nadie te cuenta

El agua con gas es una alternativa para las personas a las que no les gusta el sabor del agua normal, una opción fantástica para sustituir los refrescos carbonatados y un gran recurso para mantenerse hidratados. Pero surge la duda: ¿el agua con gas engorda? Un experto explica no solamente que no suma calorías, sino todos los beneficios que tiene para la salud.

El doctor en alimentos Manuel Manzano explica que el agua con gas tiene exactamente la misma cantidad de calorías que el agua sin gas; es decir, no engorda, aunque sí puede provocar hinchazón abdominal.

¿Quiénes deben evitar el agua con gas?

Aunque beber agua con gas puede traer beneficios para la salud, el experto advierte que no es recomendable para personas que tengan enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn o una colitis infecciosa.

Tampoco se aconseja en caso de presentar un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En este tipo de pacientes no es lo más recomendable tomar agua con gas.

Beneficios del agua con gas para tu salud

Aporte de micronutrientes: El agua con gas aporta toda una serie de micronutrientes claves para el organismo como calcio, magnesio, cloro, potasio e incluso litio. El experto recomienda beberla con moderación, ya que es un agua que aporta una serie de electrolitos fundamentales. Mejora de la digestión: El agua con gas tiene propiedades digestivas porque cuando llega al estómago estimula la secreción de jugos gástricos. Más jugos gástricos significan una digestión más óptima y un mayor incremento del movimiento intestinal. Reducción del apetito: Al contener gas, esta agua ayuda a reducir el apetito, ya que al llegar al estómago ocupa más espacio. “Ese gas y esa reacción con las paredes del estómago que os comentaba antes para producir más ácido hace que la sensación de saciedad sea mayor, y por lo tanto reducen un poco más el apetito que el agua normal”. Alternativa saludable sin azúcares: El agua con gas no engorda ni lleva azúcares añadidos. Manzano explica que mucha gente, al ver que tiene burbujas, piensa que esto es igual que los refrescos azucarados. Es un agua que puede mezclarse mucho mejor que cualquier otro tipo de agua con frutas: unos limones o naranjas mezclados con el agua con gas la convierten en una bebida refrescante y prácticamente sin aporte de calorías. Esta combinación es una gran aliada a la hora de hacer un régimen de adelgazamiento y una excelente alternativa para beber agua. Además, los electrolitos del agua con gas —sin ser un producto para bajar el azúcar— sí que disminuyen un poquito la presencia o la absorción de azúcares a través de la mucosa intestinal. Mejora del perfil lipídico: Otro de los beneficios menos conocidos del agua con gas es que mejora nuestro perfil lipídico y el nivel de presencia de grasa y de lípidos en sangre. “Esto es debido a que, cuando llega el agua con gas al estómago, va a provocar una cierta inhibición en la producción posterior a nivel hepático de bilis”. Esto ocurre porque si nuestro organismo produce un poco menos de bilis, vamos a absorber menos grasa. Y al absorber menos grasa, tendremos menos grasa en sangre. Hidratación óptima: El agua con gas ni hidrata más ni hidrata menos que la normal, pero es una opción ideal para recuperarnos de una sudoración excesiva o de algún proceso que nos haya provocado una deshidratación. Cuidado dental: Al no contener azúcar, no afecta los huesos ni la dentadura. No va a tener ningún efecto de generar proliferación de bacterias que crecen en la boca, las cuales generan halitosis, mal aliento o provocan directamente un incremento de caries.

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