Excampeón Andy Ruiz Jr. cayó en Nueva Jersey en su regreso al boxeo tras dos años fuera

La redención y la suerte no acompañaron al excampeón Andy Ruiz Jr. El pasado viernes, en su regreso al ring tras más de dos años de ausencia, cayó por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark en Nueva Jersey.

El méxicoamericano logró llevar la pelea a los 12 asaltos pese a haber besado la lona en el séptimo round. El combate finalizó con tarjetas de

117-110 y 114-113.

La inactividad o el paso del tiempo hicieron mella en Ruiz. Ante Knyba, Ruiz tuvo problemas desde los primeros minutos. El polaco utilizó el alcance de su estatura para mantener a Ruiz a distancia.

Como suele ser común en estos casos, el europeo se apoyó en el jab para evitar que Ruiz pudiese acortar distancia y llevar la pelea a la corta.

Gran parte de los primeros rounds fue la misma tónica. Ruiz intentaba avanzar, pero sin encontrar la forma de acortar distancia. Se le vio mermado, sin capacidad de hilar combinaciones.

Así fue hasta el séptimo asalto, donde un golpe de realidad le estallaría en la cara al excampeón. Knyba conectó con fuerza y Ruiz cayó después de recibir una combinación que lo dejó visiblemente afectado.

Andy Ruiz was knocked down with 35 seconds to go in round 7.



The ref then gives Ruiz until 10 seconds to recover.



Damian Knyba was robbed of a potential KO. #RuizKnyba pic.twitter.com/V3Y5BvDCG3 — Zach Schumaker (@ZachSchumaker) September 5, 2026

Sin embargo, el méxicoamericano logró sobreponerse, levantarse y terminar el round, pero tuvo que sobrevivir los últimos segundos con las piernas que aún tambaleaban.

El orgullo de campeón sí existe y Ruiz lo demostró tras el casi nocaut. En los rounds ocho y nueve, el veterano púgil reaccionó conectando golpes al cuerpo y a la cabeza.

Logró acortar distancia y regalar una de sus mejores imágenes en esos asaltos. No obstante, el destino de la pelea ya estaba escrito desde hace mucho. Ruiz intentó presionar en el duodécimo, pero su falta de velocidad de piernas y la distancia que manejaba el polaco volvieron a quedar expuestas.

Con esta victoria, el polaco se recuperó de su derrota por detención ante Agit Kabayel en enero, cuando disputó el título interino del CMB de los pesos pesados.

Por su parte, Ruiz (35-2-2, 22 KOs), de 36 años, no peleaba desde agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria con Jarrell ‘Big Baby’ Miller en Los Ángeles.

Su regreso representaba también el comienzo de una nueva etapa bajo la promoción de Eddie Hearn y Matchroom Boxing, además de su reencuentro con Manny Robles, el entrenador que estuvo en su esquina cuando sorprendió a Anthony Joshua en 2019 para convertirse en el primer campeón mundial mexicano de los pesos pesados.



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