Ilia Topuria rompe el silencio tras su derrota en UFC 250 con un mensaje a su hijo

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria rompió el silencio tras perder el cinturón del peso ligero ante el estadounidense Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el recinto de la Casa Blanca.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el excampeón compartió una carta dedicada a su hijo Hugo en la que reflexiona sobre la primera derrota de su carrera profesional. “Hugo, he estado pensando en ti estos dos últimos días, sobre lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que te dolió, pero también me alegro de que lo hayamos superado juntos porque ese día nos hizo a los dos más fuertes”, expresó Topuria en la narración del audiovisual.

El hispanogeorgiano añadió que el verdadero carácter de un atleta no se mide cuando todo sale a favor, sino en la capacidad para levantarse tras las adversidades más complejas.

El luchador de 29 años, que mantenía un récord invicto de 17 victorias a lo largo de una década en las artes marciales mixtas, reapareció públicamente casi tres meses después del combate disputado el pasado 6 de junio. En el choque frente a Gaethje, Topuria sufrió fracturas no desplazadas en ambos huesos orbitales, según reportaron fuentes médicas. Pese a la gravedad de las lesiones físicas y al impacto deportivo, el peleador enfatizó la importancia de la resiliencia y el aprendizaje frente al fracaso.

Con este pronunciamiento, Topuria inicia su etapa de recuperación física y mental con miras a un eventual retorno al octágono de la UFC, transmitiendo un mensaje centrado en la fortaleza personal tanto para su entorno familiar como para sus seguidores en el deporte de contacto.

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