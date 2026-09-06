Gianni Infantino: “Habrá mucho que decir, pero no hoy. Seguimos en la FIFA”

En medio de la crisis reputacional que atraviesa tras intentar vender el Mundial, Gianni Infantino habló, pero no dijo casi nada. El presidente de la FIFA acudió a la inauguración del Mundial Femenino Sub‑20 en Polonia.

Durante el partido inaugural entre Polonia y Argentina, Infantino fue visto en las gradas conversando con Cezary Kulesza, presidente de la federación polaca. El suizo se mostró relajado, pero no respondió preguntas de la prensa sobre la crisis que atraviesa.

En su llegada al estadio, fue abordado por un reportero de Sky News, pero Infantino no respondió específicamente las preguntas realizadas.

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del futbol”, dijo.

“Seguimos en la FIFA, por supuesto, trabajando para dar a cada rincón del mundo una posibilidad, una oportunidad, una dignidad, para encontrar formas y medios para que puedan mejorar y participar y celebrar el futbol, que todos amamos”, señaló.

"There will be a right place and a right time… but it's not here" ??



FIFA president Gianni Infantino won't be drawn on questions about his future and the current row with UEFA as he attends Women's U20 World Cup in Poland ? pic.twitter.com/As12Whm1om — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 5, 2026

El mandamás de la FIFA evitó contestar sobre si había considerado renunciar a su cargo. Tampoco confirmó si se presentará como candidato a un cuarto mandato para el Congreso de 2027.

Infantino enfrenta una fuerte crisis de reputación en medio de su mandato en la FIFA luego de intentar vender parte de los derechos del Mundial. En lo sucesivo de las semanas, ha ido perdiendo apoyos para la reelección.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado.

También, Italia y Gibraltar se sumaron a Jordania, Escocia, Serbia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Feroe.

La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. Uno de sus vicepresidentes, Sándor Csányi, también se bajó del barco.

La FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). Cabe recordar que la FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro.

Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

El organismo había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.



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