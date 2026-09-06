Repudio contra Gianni Infantino llegó a Nueva York con protesta en pantallas de Times Square: “La FIFA merece un líder, no un ‘dealer’

El intento de Gianni Infantino de privatizar el Mundial acabó con su popularidad y le generó una crisis reputacional que parece estar lejos de acabar. El pasado viernes, una protesta contra el dirigente llegó a Nueva York.

Una enorme valla publicitaria se mostró en Times Square con un mensaje que exigía la salida del presidente de la FIFA y cuestionaba su gestión.

Dos fueron los mensajes que apuntaron contra Infantino en una de las enormes pantallas de Times Square en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste.

“La FIFA merece un líder, no un comerciante” y “Confederaciones del futbol: excluyan a Infantino”, fueron las consignas de una iniciativa impulsada por un grupo de fans que acusa al dirigente de intentar poner los intereses comerciales por encima del deporte.

“Somos ante todo aficionados al futbol y creemos que compartimos el sentir de los aficionados de todo el mundo con respecto a Infantino y la amenaza que supone para el futuro del futbol”, señalaron los organizadores en un comunicado difundido por el Daily Mail de Inglaterra.

Today, fans form across the world call for the remove of Gianni Infantino. He is not a leader, he is a dealer who tried to sell the World Cup and more disturbingly, the children's World Cup. We should all be shocked and disgusted by the latter.#FIFA #FIFAWorldCup #INFANTINOUT pic.twitter.com/RL6QC8dUhY — Ashish Prashar (@Ash_Prashar) September 4, 2026

La campaña llega en medio de las tensiones entre Infantino y distintos organismos del futbol internacional, mientras la UEFA analiza acciones legales relacionadas con el fallido proyecto comercial.

La FIFA, por su parte, ha negado cualquier irregularidad y calificó las acusaciones como una “campaña de desprestigio”.

Infantino enfrenta una fuerte crisis de reputación en medio de su mandato en la FIFA luego de intentar vender parte de los derechos del Mundial. En lo sucesivo de las semanas, ha ido perdiendo apoyos para la reelección.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado.

También, Italia y Gibraltar se sumaron a Jordania, Escocia, Serbia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Feroe.

La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. Uno de sus vicepresidentes, Sándor Csányi, también se bajó del barco.

La FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). Cabe recordar que la FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro.

Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

El organismo había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares. Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.



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