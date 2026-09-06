Hijo de la leyenda Jorge Campos, debutó en Canadá con cuatro atajadas y un error garrafal

Un refrán popular dice que hijo de gato caza ratón. Antonio Campos, hijo del legendario exportero mexicano Jorge Campos, debutó el pasado sábado como profesional en la Liga Canadiense con el Inter Toronto.

Su estreno fue inolvidable porque pasó de héroe a villano. Salió de titular y jugó los 90 minutos con el 17 a la espalda. Comenzó consagrándose con cuatro atajadas de gran nivel, pero fue responsable en el gol del empate con el que Forge les empató 1-1.

El Inter Toronto se fue al frente apenas al 11’ y a partir de ese momento comenzó a recibir gran presión del Forge. Los ataques eran constantes y tanto fue el cántaro al agua que se terminó rompiendo.

Al 70’ Rezart Rama llegó barriéndose por la derecha sobre línea de fondo y Campos reclamó que el balón había salido.

La dinámica de esa acción pareció haber distraído al guardameta de 20 años, ya que no atinó a desviar un remate sin fuerza de Hoce Massunda. El cabezazo a bote pronto se le escurrió entre las manos al portero de seis pies.

Rezart Rama goes all out to save the ball from slipping out of play on the endline, setting up the scramble that led to Forge FC’s match-equalizing goal!??



The @WalmartCanada Delivery of the Match#CPLSoccer | @onesoccer pic.twitter.com/TRjnepgf59 — Canadian Premier League (@CPLsoccer) September 6, 2026

Con este resultado, el Inter Toronto se mantiene en el séptimo lugar de una clasificación de ocho equipos, con 19 unidades.

El próximo compromiso del equipo será el miércoles 9 de septiembre, cuando reciba al Pacific FC.

“Un momento histórico para Antonio Campos. Tras años de duro trabajo y dedicación, Antonio ha debutado oficialmente en el ámbito profesional. Un momento de orgullo para él, sus compañeros, entrenadores, familia y todos los que han formado parte de su trayectoria”, escribió el Inter Toronto en sus redes sociales.

A milestone moment for Antonio Campos. ?



After years of hard work and dedication, Antonio has officially made his professional debut. A proud moment for him, his teammates, coaches, family, and everyone who has been part of his journey.#ITO #TogetherToronto pic.twitter.com/CkxlyM9Xxe — Inter Toronto Football Club (@inter__toronto) September 5, 2026

El joven Campos ha hecho su formación en Estados Unidos y, en esta oportunidad, su presentación profesional se dio en el país de su madre, Marcy Raston.



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