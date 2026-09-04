Juan Fernando Quintero confirmó su retiro de la Selección de Colombia
El volante del Independiente Medellín explicó que la eliminación ante Suiza en octavos del Mundial fue su último partido con la selección
Juan Fernando Quintero cerró su ciclo con la selección de Colombia. El volante del Independiente Medellín comunicó a Néstor Lorenzo que no seguirá defendiendo la camiseta del seleccionado cafetero tras la eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial.
“Personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial. Hay momentos en que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, explicó en diálogo con Win Sports, con una frase que resonó similar a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Fueron 13 años, 53 partidos, seis goles, 12 asistencias y los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y el reciente 2026.
Quintero fue claro sobre los motivos y descartó cualquier conflicto con el técnico Lorenzo: “El profe sabe que lo quiero, lo aprecio y le deseo todo lo mejor del mundo”. La decisión, dijo, fue personal y ligada a la sensación de que el ciclo estaba cumplido. Colombia ahora deberá afrontar el recambio generacional sin una de sus figuras más emblemáticas de los últimos años.
Juanfer considera que es momento de abrir espacio
En medio de esa reflexión, el mediocampista planteó que también existen momentos en los que es necesario dar un paso al costado para permitir que otros futbolistas asuman responsabilidades dentro del equipo nacional.
“Hay momentos que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, manifestó.
Su decisión no está relacionada con el cariño que siente por Colombia. Por el contrario, Quintero destacó el significado que tiene para él representar al país y también tuvo palabras de reconocimiento para el cuerpo técnico.
“El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo lo mejor del mundo y el país es lo más hermoso que tenemos, que representamos, y es un orgullo”, afirmó.
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