Inicia reunión entre Zelenski y emisarios estadounidenses

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su comitiva diplomática comenzaron una reunión de trabajo con los delegados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, previo a una segunda mesa de conversación donde se incorporarán representantes del Reino Unido, Francia y Alemania.

El mandatario ucraniano confirmó la apertura de las conversaciones mediante un comunicado oficial. “Hemos comenzado las negociaciones”, informó Zelenski en un mensaje en su cuenta oficial de Telegram.

Por su parte, Kirilo Budánov, jefe de gabinete, señaló en la misma plataforma que las reuniones bilaterales darán paso a la participación de los socios continentales. “Nos espera un día intenso y unas negociaciones importantes”, señaló, y sostuvo que “todos juntos trabajamos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania”.

Llegada de la delegación estadounidense

Witkoff y Kushner arribaron a la estación central de trenes de Kiev tras haber sostenido encuentros previos en el Kremlin con el presidente ruso Vladímir Putin. En el lugar fueron recibidos por el equipo diplomático ucraniano integrado por Kirilo Budánov, Rustem Umérov, David Arajamia y Serguí Kislitsia, informó EFE.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Plaza Sofía para encontrarse con Zelenski. La visita representa el primer viaje oficial de ambos emisarios de Donald Trump a suelo ucraniano desde el inicio de la segunda gestión de la administración estadounidense, tras reuniones previas celebradas en Moscú, Estados Unidos y Miami.

Postura de Ucrania ante las conversaciones de paz

El diálogo diplomático multilateral busca destrabar el estancamiento de las negociaciones registrado en los últimos seis meses. Previo al arranque de la agenda, Zelenski fijó la posición de su gobierno frente a los avances del proceso.

“Estamos preparados para dialogar”, escribió poco antes de la llegada de los emisarios Zelenski en sus redes sociales. “Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno”, recalcó.

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