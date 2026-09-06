Intensa búsqueda de un alumno que ingresó armado a una secundaria de Brooklyn

Las autoridades de Nueva York están tras la búsqueda de un menor de 17 años que, de acuerdo con la policía, introdujo un arma a la escuela secundaria en Sheepshead Bay, Brooklyn.

El alumno ingresaba al Complejo Educativo Frank J. Macchiarola en la Avenida X para un entrenamiento deportivo cuando su mochila activó el censor de metales poco antes de las 3:00 de la tarde, indicó un vocero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Asimismo, el personal de seguridad del centro educativo descubrió una pistola negra en su interior, informó Gothamist.

Los funcionarios informaron que la investigación sigue en pie y solicitan la colaboración del público que pueda conducir a una detención.

De acuerdo con el NYPD, el personal de seguridad del colegio recuperó 57 armas de las escuelas de la ciudad de Nueva York entre los meses de enero y junio, que incluyen cuchillos, cúteres y gas pimienta.

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