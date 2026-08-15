Trágica fiesta: adolescente sentenciado por matar a atleta de Queens, Nueva York

Jacob McMillan fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por el tiroteo mortal en una fiesta en un hogar en Long Island de Amira McCleod, una estudiante y deportista de 19 años resiente de Queens (NYC).

Dos personas más resultaron heridas. El acusado de 18 años se había declarado culpable en junio de 2026 ante la jueza Helene Gugerty de homicidio, intento de homicidio y posesión ilegal de un arma en segundo grado por el tiroteo sucedido la noche del 22 de noviembre de 2025.

“Amira McCleod era una estudiante y deportista talentosa a quien este acusado le arrebató el futuro en un instante debido a su temerario desprecio por la vida humana“, declaró la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, en un comunicado. “Jacob McMillan decidió resolver una disputa trivial mediante la violencia y disparó sin sentido contra una fiesta abarrotada, sin pensárselo dos veces, matando trágicamente a Amira con una bala perdida. Si bien ningún tiempo en prisión podrá jamás reemplazar a Amira, esperamos que la sentencia de hoy aporte algo de justicia a su familia, a sus compañeros de equipo y a su comunidad, al saber que este acusado pasará décadas tras las rejas enfrentando las graves consecuencias de sus actos”.

Según la evidencia McMillan intentó entrar a una fiesta que se celebraba en una casa ubicada en Willow Avenue, en Hempstead. Se acercó a la vivienda y una de las personas que organizaba la celebración intentó realizarle un registro corporal antes de dejarlo pasar.

McMillan, negándose a ser registrado, se apartó, sacó un arma y efectuó dos disparos contra la persona que había intentado revisarlo. Esa víctima recibió un impacto en el brazo mientras se arrojaba detrás de un automóvil para protegerse de los disparos.

Entonces el acusado comenzó a huir de la casa en dirección sur por Kennedy Av. Luego regresó y realizó un disparo más; la bala atravesó el hombro de otra víctima e impactó en la cabeza a McCleod, residente de St. Albans (Queens), quien asistía a la fiesta con sus amigos. La joven murió al instante.

Las otras dos víctimas de disparos fueron trasladadas a hospitales locales y se recuperaron de sus heridas. McMillan se ocultó en el patio trasero de una vivienda situada a una manzana al sur del lugar de la fiesta hasta que fue recogido por un vehículo perteneciente a un servicio de transporte compartido. Ese auto dejó al acusado cerca de su vivienda en Baldwin, Long Island.

Como parte de la investigación, se revisaron numerosas grabaciones de videovigilancia en las que aparecía el acusado vistiendo la misma chaqueta de invierno “North Face”, pantalones y zapatos que llevaba durante la trágica fiesta.

McMillan fue detenido en Baldwin el 2 de diciembre de 2025 por la División de Operaciones Especiales y la Brigada de Homicidios del Departamento de Policía del condado Nassau.

En un caso similar, en 2024 Michael W. Williams Jr., entonces adolescente de 17 años, fue detenido y acusado como adulto por la muerte a balazos de un joven que estaba celebrando su cumpleaños número 21 en Southport (NY). También ese año una barbacoa vecinal terminó en tragedia cuando Dyseem Jackson, joven padre de 21 años, murió baleado al supuestamente defender a una mujer en Brooklyn (NYC). Además, una fiesta para celebrar el cumpleaños número 18 de un residente de Long Island (NY) terminó en una balacera que dejó a seis personas hospitalizadas.

El mes pasado Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem (NYC) y nadie ha sido detenido por ese crimen. Esta semana John Núñez, adolescente de 16 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda que estaba visitando en El Bronx (NYC).

En general en Nueva York la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, fiestas, eventos deportivos, el transporte público, autos privados, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En junio dos hispanos fueron acusados de usar un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC). En noviembre Gabriel Hernández fue arrestado y acusado de homicidio involuntario y posesión de armas por presuntamente causar la muerte de su amigo Giovanni Rivera (31) al balearlo durante una discusión en una borrachera en Brooklyn (NYC).

También ese mes Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.

En octubre Jeremías Anariba Morán, nativo de Honduras, fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de dispararle fatalmente a su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (NY). También ese mes Bryan Ventura Ramírez fue arrestado como sospechoso de haber baleado mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en el condado Suffolk (NY).

En agosto de 2025 Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). En junio de ese año, también en ese condado un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar. Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2025 un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En marzo de ese año un adolescente latino fue acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades.