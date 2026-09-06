Secretario de Energía desestimó un acuerdo nuclear con Irán

El gobierno estadounidense evalúa neutralizar de forma directa la infraestructura nuclear de Irán ante la falta de consensos para un pacto diplomático, una postura que ocurre en medio de nuevos enfrentamientos navales en el estrecho de Ormuz y un repunte en el precio internacional de los combustibles.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, abordó la situación del programa atómico de Teherán durante una intervención televisiva. El funcionario señaló que la resolución del conflicto podría posponerse hasta un próximo ciclo gubernamental en Washington D.C.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena ABC.

El anuncio se produce tras meses de negociaciones directas e indirectas entre ambas naciones. En junio, los dos países suscribieron un memorando de entendimiento para fiscalizar las reservas de uranio enriquecido mediante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sin consolidar un tratado definitivo.

Nuevos enfrentamientos e impacto en el mercado energético

Las recientes tensiones aumentaron tras la jornada de este domingo por incidentes en las vías marítimas del Oriente Medio. Las fuerzas iraníes bombardearon una embarcación estadounidense en el estrecho de Ormuz, acción registrada en respuesta a los ataques ejecutados el sábado por Estados Unidos contra buques petroleros de Irán, informó EFE.

El conflicto bélico suma más de seis meses de duración y mantiene alterado el tránsito marítimo en el paso de Ormuz, ruta estratégica por donde circulaba el 20% del petróleo global antes de las hostilidades.

Récord en el precio de la gasolina en Estados Unidos

La inestabilidad en la zona de conflicto impactó los costes al consumidor durante el fin de semana del Día del Trabajo. Según las mediciones operativas del sector automotriz, los valores del combustible alcanzaron niveles no registrados anteriormente.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) reportó que el precio promedio de la gasolina en EE.UU. registró el récord histórico de unos $4.14 dólares por galón (3,785 litros). La entidad vinculó este comportamiento del mercado con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los $90 dólares por barril”.

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