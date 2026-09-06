Susan Sarandon afirma que ha sido excluida de proyectos por su apoyo a Palestina

La reconocida actriz Susan Sarandon afirmó que ha sido excluida de algunos proyectos cinematográficos por su apoyo a Palestina en el conflicto con Israel.

Sarandon asistió al Festival de Venecia por el estreno de la película “The Echo Chamber”, cinta que compite por el León de Oro en el festival de cine europeo.

En una rueda de prensa, Sarandon fue consultada sobre el precio que ha pagado en su carrera por su apoyo público a Palestina y lo que significa para ella regresar a un festival de gran relevancia.

Sarandon reconoció que existe un cambio de relato en cuanto a Palestina. “Creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política”, respondió la actriz.

Sin embargo, la actriz, que está cerca de cumplir los 80 años, aseguró que algunos estudios cinematográficos han decidido no contratarla por sus opiniones políticas.

“Recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida”, afirmó.

Susan Sarandon es una de las grandes estrellas de Hollywood que critica abiertamente la guerra en Gaza, junto a Mark Ruffalo, Richard Gere y Joaquin Phoenix.

Sarandon forma parte del elenco de “The Echo Chamber”, junto al italiano Luca Marinelli y a la sueca Alicia Vikander. El filme fue dirigido por Andrea Pallaoro y fue rodado a partir del último guion realizado por Bernardo Bertolucci, el brillante guionista y director que murió en 2018.

Sarandon agradeció públicamente Pallaoro, por incluirla en este proyecto en medio de la campaña que ella intuye que existe en su contra.

“Agradezco a Andrea por no hacer caso de esas advertencias”, dijo. La actriz advirtió que “aún existen posturas muy arraigadas dentro de la industria” que le siguen siendo hostiles.

“The Echo Chamber” es una íntima historia de amor en el apartamento de un músico en la que se entrelazan temas como los cuidados, las dependencias, el deseo o el control de los sentimientos. La cinta compite por el León de Oro, la máxima estatuilla que entrega este encuentro anual cinematográfico.

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